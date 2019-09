A menstruációs ciklus befolyásolhatja, hogy mennyire fáj a gyantáztatás

Bár semmilyen szabály nem tiltja a menzesz előtti, illetve alatti gyantáztatást, legjobb mégis megvárni, míg túl leszünk a vérzésen. A vérzés előtti, illetve a közvetlenül utána lévő napokon ugyanis alacsonyabb a fájdalomküszöb, tehát még fájdalmasabbnak fogjuk érezni az amúgy sem túlságosan kellemes szőrtelenítési procedúrát.

A rendszeresen szőrtelenítők jobban preferálják az orális szexet

Kutatások szerint azok a nők és férfiak, akik rendszeresen szőrtelenítik intim testrészeiket, adni és kapni is jobban szeretik az orális kényeztetést.

A szőrtelenítéstől nem lesz jobb a szex

Tévhit, hogy a szőrtelenítés növeli a nemi szervek érzékenységét, ezért jobb és intenzívebb szexuális élményeket eredményez. Sőt a csupasz nemi szervek összedörzsölődése miatt még a bőrirritáció kialakulásának esélye is megnőhet.

Minél idősebbek vagyunk, annál ritkábban szőrtelenítünk

Kutatások szerint a harmincas éveik közepétől a nők és a férfiak is egyre ritkábban borotválják vagy gyantáztatják a szeméremszőrzetüket. Ehhez valószínűleg az is hozzájárul, hogy bizonyos kor fölött a szőrzet magától is ritkulni kezd az intim területeken.

A szeméremszőrzet nem tud a végtelenségig nőni

Hajunk és szeméremszőrzetünk abban is különbözik, hogy utóbbi egy bizonyos hossznál nem tud nagyobbra nőni. Ennek oka, hogy az itt található szőrszálak növekedési ciklusa sokkal rövidebb, mint a hajszálaké, mindössze néhány hetes.

