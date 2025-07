Nincs pénzük a magyaroknak az öngondoskodásra

„A kiadások növekedésének üteme enyhült, de a magyarok túlnyomó többsége még mindig drágulást tapasztal a mindennapi megélhetés terén” – írta meg a 24.hu a K&H felmérésének eredményei alapján. Az adatok szerint 2023-ban még a megkérdezettek 92 százaléka vallott növekvő kiadásokról, 2024-ben és 2025-ben viszont 80 százalék körülire mérséklődött ez az arány.

A drágulást tapasztalók 49 százaléka jelentős mértékű, míg 31 százalék csak kisebb áremelkedésről számolt be. „A megélhetési költségek emelkedését legnagyobb arányban a magas és közepes jövedelműek említették: 88, illetve 82 százalékuk számolt be növekedésről, míg az alacsony jövedelműek körében ez az arány 71 százalék volt” – emelték ki a cikkben.

Nagy kihívást jelent a megélhetési költségek emelkedése. Fotó: Getty Images

Havi 53 ezerrel költünk többet, mint egy éve

A kiadások növekedését érzékelők átlagosan havi 53 ezer forinttal költenek többet, mint egy évvel ezelőtt. Ezen belül az alacsony jövedelműek 49, a közepes jövedelműek 59, míg a magas jövedelműek 50 ezer forintos átlagos havi többletkiadásról számoltak be.

A kiadások alakulására jelentősen kihat az is, hogy van-e gyerek a háztartásban. Ha van, akkor átlagosan 57 ezer forinttal magasabb most a havi megélhetési költség az egy évvel ezelőttihez képest – míg ahol nincs, ott 49 ezer forinttal. De a nemek közötti egyenlőtlenség is megmutatkozik ezen a téren. A nők 57, míg a férfiak 49 ezer forintos havi többletkiadást tapasztalnak mostanában.

„Az öngondoskodásra sem jut elegendő pénz”

„Ha összevetjük a felmérésben szereplő 12 ezer forintos bevétel-növekedést a költségek 40 ezer forintos növekedésével, az eredmény összességében még mindig inkább kedvezőtlen. Átlagosan a háztartások havi 28 ezer forinttal vannak rosszabb helyzetben, mint egy éve. Bár 2023-hoz képest az adatok valamivel kedvezőbbek, a háztartások továbbra is nehezebb anyagi helyzetben vannak – a költségeik gyorsabban nőnek, mint a bevételeik. Mindez azért is kedvezőtlen, mert így a háztartások nagy része nem tud megfelelően takarékoskodni rövid távon, hosszabb távon pedig az öngondoskodásra sem jut elegendő pénz” – kommentálta az eredményeket Székely Pálma, a bank értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője.