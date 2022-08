Megfejtették légzésünk egyik rejtélyét

Aki esetleg bizonytalankodva fogadja a bevezetőben elhangzottakat, maga is könnyen elvégezhet egy tesztet otthon. Elég, ha egy tükröt tartunk közvetlenül orrunk elé, és kilégzést követően máris azt fogjuk tapasztalni, hogy egyrészt a tükör felszínén két párafolt képződött, másrészt az egyik folt lényegesen nagyobb a másiknál. Mint ugyanis azt dr. Michael Benninger, a Clevelandi Klinika fej-nyak sebésze a LiveScience-nek nyilatkozva elmondta, mindenkori kilégzésünk 75 százalékban az egyik orrlyukunkon át történik, a másikra csupán a fennmaradó 25 százalék jut. Ez a fajta dominancia a nap folyamán többször is megcserélődik a két oldal között – ezt nevezzük nazális ciklusnak.

Kilégzésünk zöme egyszerre csak az egyik orrlyukunkon át történik. Fotó: Getty Images

A különbség hátterében az áll, hogy bár jellemzően nem érzékeljük, de a nazális ciklus folyamán egyik orrlyukunk mindig bedugul, ami által lecsökken benne a légáramlás. Párhuzamosan a másik pedig megnyílik, átvéve az előbbi szerepét a légzésben. Egy 2016-ban a PLOS One című folyóiratban publikált kisebb tanulmány eredményei alapján az oldalváltás átlagosan minden két órában megtörténik. Emellett arra is fény derült a vizsgálatból, hogy a jobbkezes emberek bal orrlyuka általában hosszabb ideig domináns.

Benninger elmondása szerint egyelőre nem tisztázott, milyen célt szolgál a nazális ciklus szervezetünk működésében. Egyes elméletek abba az irányba mutatnak, hogy talán ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy nedvesség halmozódjon fel az éppen eldugultabb orrlyukban, így az nem szárad ki túlságosan a folyamatos légmozgás hatására.

Bármi is álljon azonban a hátterében, valójában a legtöbbször észre sem vesszük ezt az élettani jelenséget. Panaszt elsősorban csupán alvás közben okozhat. Oldalunkon fekve ugyanis a gravitáció hatására jobban eldugul az alulra kerülő orrlyuk, és ha a természetes nazális ciklus éppen a másikat szűkíti be, akkor egyszeriben arra ébredhetünk, hogy nem kapunk elég levegőt. Ezen felül nehézségeket okozhat, ha valaki egyébként is tartós féloldali orrdugulással küzd. Ilyen helyzetet teremthet például az orrsövényferdülés, orrpolip, esetleg valamilyen ritka daganatos elváltozás.

