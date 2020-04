Túlélőtippek anyáknak karantén idejére

Nem túlzás azt feltételezni, hogy a koronavírus miatt otthon ragadt családokban minden eddiginél több teher hárul az anyákra. Hiszen nemcsak saját munkájukat és a házimunkát látják el, hanem mindenki mást is - gondoskodnak a kicsik szórakoztatásáról, és arról, hogy a nagyobb gyerekek házi feladata készen legyen. A több feladat és a bennük kavargó kérdések szinte természetes módon nyugtalanságot, szorongást, stresszt szülnek, amire a Thrive Global egyik szerzője, Jen Schwartz is felhívta a figyelmet. Illetve adott néhány praktikus tanácsot is abból kiindulva, hogy neki mi segít ebben az időszakban mentális egészsége megőrzésében.

Miért ne vonnánk be a mindennapi főzésbe a gyereket, és akár az interneten keresztül a nagyit is?

Fotó: Getty Images

Nem kell mindent előre tudni

Az első jó tanácsa, hogy próbáljunk a mára fókuszálni. "Ijesztő, hogy nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani a jövőnket, és hogy ez az egész vajon meddig tart. Ezért próbálok nem túl sokat gondolni a jövőre" - írja Jen, hozzátéve, hogy inkább mindig csak arra összpontosít, mi legyen a következő lépés.

Így éljük túl a párunkkal a karantént. Tanácsaink segítségével nem megy rá a kényszerű összezártságra a kapcsolat. Tovább a cikkre.

Schwartz szerint segíthet az is, ha lejjebb adunk az elvárásainkból, illetve, ha nem maradunk egyedül. Bár a legtöbb család jó időre a négy fal közé szorul, azért rokonainkkal, barátainkkal továbbra is tarthatjuk a kapcsolatot - a modern technikának köszönhetően nemcsak e-mailben vagy telefonon, hanem akár videóhívások segítségével is -, illetve számos olyan csoport létezik a közösségi médiában, ahol beszélgethetünk másokkal, kérdéseket tehetünk fel, vagy akár segítséget is kérhetünk.

Jól kell megválasztani, mi legyen a közös program

A sport is nagyon fontos - Schwartz a táncot javasolja -, és ha csak tehetjük, menjünk ki a levegőre és ott mozogjunk. "Mindennap ráveszem magam, hogy kimenjek a fiammal - akkor is, ha csak tíz percünk van -, kutyát sétáltatni, vagy az udvaron ücsörögni egy kicsit... most mindnyájunknak szüksége van mozgásra, friss levegőre és napfényre" - írta.

A fentieken kívül még egy dolgot tanácsol. Mivel a legtöbb anyukának most még több közös idő jut a gyerekeivel, érdemes olyan elfoglaltságokat választani, amit nem csak a kicsik élveznek. Például, aki nem szeret babázni vagy autókkal játszani a gyerekszobában, az miért ne csinálhatna közös játékos programot a főzésből, jógázásból, kutyasétáltatásból, vagy miért mondana nemet a közös rajzolásra, filmnézésre, ha azok neki is kedves elfoglaltságok?! Így nem az lesz az érzésünk, hogy már megint nekünk kell szórakoztatni a gyereket, hanem inkább az, hogy milyen remek lehetőséget kaptunk a sorstól, hogy többet szórakozzunk együtt.

Forrás: Thrive Global

Végül még egy hasznos tipp az anyáknak a társportálunkról, az nlc.hu-ról: így vágjuk le otthon gyermekeink haját önkéntes karantén idején.