Koronavírus: ezért fontos a mozgás

A COPD-s betegek állapotán sokat ronthat a mozgásszegény, inaktív életmód, ezért a koronavírus-járvány alatt is muszáj beiktatniuk a napi testmozgást - figyelmeztet Dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

Ezért fontos a mozgás

Korábbi kutatások már megerősítették, hogy a mérsékelt fizikai aktivitás javíthat a COPD-s betegek állapotán. A légzési izmok és a vázizmok izomfunkciójának javítása a betegek terhelhetőségét, aktivitását is fokozza. Ezáltal pedig a beteg életminősége is javul - mind fizikailag, mind pszichésen. Bár a koronavírus-járvány miatt most nem mehetnek edzőterembe, azért így is megoldható a mozgás: a kedvező eredmények eléréséhez napi 3-8 kilométer séta ajánlott.

A napi mozgásról most sem szabad lemondani, jó megoldás például egy szobakerékpár.

Fontos a jól beállított kezelés

A betegek terhelhetősége mindig egyéni, ezért a fizikai aktivitást is személyre szabottan kell meghatározni. A legfontosabb azonban, az hogy csak jól beállított kezeléssel szabad elkezdeni a napi edzést. Az első lépés tehát mindig a tüdőgyógyásszal történő konzultáció legyen - figyelmeztet a szakember. Bár a koronavírus okozta helyzet miatt most személyes tanácsadásra nincs lehetőség, a telemedicina ezt is megoldja: a kezelőorvossal online konzultáció formájában is egyeztethetnek a betegek. A kapcsolattartás egyébként is kiemelten fontos a járvány időszakában, hiszen sok kérdés merülhet fel, és az is létszükséglet, hogy elegendő mennyiségű gyógyszer és oxigén álljon a beteg rendelkezésére.

Hogyan mozogjunk?

A COPD-s betegek esetében a fokozatosság, illetve a terhelés apránkénti emelése a legfontosabb. Emellett ajánlott kerülni a zárt helyeket és a tömeget is - ez a koronavírus-járvány alatt különösen fontos. A napi testmozgás otthon is könnyen megoldható, például elliptikus tréner, futópad vagy szobakerékpár segítségével - lehetőleg nyitott ablak mellett. Jó időben természetesen lehet sétákat tenni a szabadban, azonban lehetőség szerint ne menjenek emberek közé a COPD-vel küzdő betegek. De akár egy gyógytornászt is meg lehet kérni arra, hogy állítson össze személyre szabott tornagyakorlatokat, amelyek nem túl megterhelőek, de átmozgatják az egész testet, és légzőgyakorlatokat is tartalmaznak. Ha a mozgás elkezdése után a tünetek felerősödnek, illetve intenzív köhögés vagy nehézlégzés lép fel, akkor azonnal abba kell hagyni az edzést és felhívni egy szakorvost!

A mozgás extra előnye

A koronavírus-járvány nagy kihívások elé állít mindenkit, és ennek az időszaknak egyelőre még senki sem látja a végét. Előfordulhat, hogy akár hónapokra is a négy fal közé szorolunk. A jó hír azonban az, hogy hosszan tartó bezártság miatt fellépő depresszió és szorongás is csökkenthető rendszeres, napirendbe iktatott mozgás segítségével.

