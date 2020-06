Koronavírus: új szintre lépett a kimozdulástól való félelem

A "mindig, mindenhol ott kell lennem" késztetést váltotta és váltja fel egyre több embernél a kimozdulástól való félelem, amit az angol nyelvű megfogalmazás, a Fear of Going Out után FOGO-nak rövidítenek.

Miért vonzóbb az otthonmaradás?

Van egy váratlan előnye a bezártságnak - cikkünkből kiderül, pontosan mi az.

Hogy miért félünk kimozdulni a vírusveszély, illetve a fenyegetettség enyhülése után is, az persze egyénenként változó, de általában két fő tendencia figyelhető meg: vannak, akik még mindig az egészségükért, illetve idős, beteg családtagjaik egészsége miatt tartózkodnak inkább otthon, mások viszont a társadalomba való visszatéréstől rettegnek.

Egyénenként változó, miért félünk kimozdulni a vírusveszély enyhülése után is. Fotó: Getty Images

Az otthonlét viszonylagos nyugalma, illetve számos időrabló tevékenység (tömegközlekedés, hosszú meetingek stb.) hetekig tartó, feletteseik által is támogatott, abszolút legális mellőzése után sokan hatalmas sokként élik meg már annak gondolatát is, hogy újra el kell hagyniuk az otthonukat. Ők nem feltétlenül szeretnének ismét boltba járni, hiszen a bezártság idején rászoktak az online bevásárlásra, és nem akarnak újra órákat utazni kosztümben egy-egy megbeszélés miatt. Főleg, mert otthonról, kényelmes leggingsben, a kanapén ülve, Skype-on vagy Zoomon is el tudják intézni azt.

Önmagunk és igényeink megismerése

A Forbes azt írja, a karanténnak köszönhetően végre fellélegezhettünk az állandó jelenlétek, előadások, találkozók végtelen nyomásától, és nem kell többé olyan embernek lennünk, akinek a szociális hálónk tagjai szeretnének látni minket. A bezártság jó okot adott mindannyiunknak arra, hogy végre otthon maradhassunk, hogy nemet mondjunk, illetve, hogy tudatosítsuk magunkban: nem szégyen, ha nem akarunk kimozdulni, és inkább egyedül lennénk.

100 kilót hízott a karantén alatt egy kínai férfi - de nem csak a mozgásszegény életmód és a túlzott kalóriabevitel miatt. Részletek az nlc.hu cikkében.