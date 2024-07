Fogamzásgátló tabletták: ezt kell mérlegelni szedés előtt

A fogamzásgátló tabletták legnagyobb előnye, hogy nagyobb szabadságot, megbízhatóságot és kontrollt adtak a nők kezébe, mint azelőtt bármely más fogamzásgátló módszer – fogalmaz a The Conversation oldalán megjelent cikkében Joan Albert Arnaiz Gargallo, a Barcelonai Egyetem gyógyszerész docense. Mint írja, a tabletták lényege, hogy olyan hormonokat – ösztrogéneket és progesztogéneket – juttatnak a szervezetbe, amelyek meggátolják a teherbeesést. E hatásukat pedig többféle módon is kifejthetik. Hatásukra megvastagodhat például a méhnyak nyálkahártyája, elzárva ezáltal a hímivarsejtek petesejthez vezető útját. Lelassulhat a méhnyálkahártya (endometrium) fejlődése is, elejét véve a megtermékenyített petesejt beágyazódásának. De a fogamzásgátlók blokkolhatják az agyalapi mirigy hormontermelését is, hogy megelőzzék ezáltal az ovulációt.

A fogamzásgátló tabletták sok szempontból praktikusak, de akadnak hátrányaik is. Fotó: Getty Images

A módszer nagy előnye, hogy visszafordítható fogamzásgátlást biztosít, illetve a hagyományos tabletták mellett elérhetőek bőrtapaszok, hüvelygyűrűk, bőrimplantátumok és -injekciók egyaránt, amelyek ugyancsak hormonális alapon akadályozzák meg a terhesség kialakulását. Persze a tabletták népszerűségét nagyban megalapozza, hogy a receptfelírást követően nincs szükség nőgyógyászra a módszer alkalmazásának megkezdéséhez vagy lezárásához sem – ellentétben az említett alternatívákkal. Persze azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a fogamzásgátló pirulák egy dologra nem alkalmasak: nem védenek a szexuálisan terjedő fertőzésekkel szemben, nem úgy, mint az óvszer.

Hatékonyság kontra mellékhatások

„Az elmúlt hat évtizedben nők százmilliói szedtek fogamzásgátló gyógyszert. Vitathatatlan, hogy kevés gyógyszer hatásait – mind a jókat, mind a rosszakat – vizsgálták többet, és napjainkra már ismert, hogy az előnyök messze felülmúlják a kockázatokat” – mutat rá cikkében a farmakológus szakértő. Hozzáteszi, megfelelő alkalmazás mellett a kombinált (ösztrogéneket és progesztogéneket is tartalmazó) orális fogamzásgátlók a nők kevesebb mint 1 százalékánál mondanak csupán csütörtököt. Így aztán hasonló hatékonysággal szabnak gátat a teherbeesésnek, mint a méhen belül fogamzásgátló eszközök és a fogamzásgátló injekciók. Ennél is nagyobb hatékonyságot csupán művi meddővé tétellel lehet elérni, beleértve a női és a férfi sterilizációt egyaránt.

Ami a kockázatokat és mellékhatásokat illeti, Gargallo szerint a fiatal nők zöménél nincs ellenérv a hormonális fogamzásgátlók használatával szemben. Kivételt csupán a magas vérnyomással, szívkoszorúérbetegséggel, agyi érbetegséggel vagy migrénnel élő betegek jelentenek csupán. Ezenkívül nem javasolt a tabletta szedése olyan nőknek sem, akiket korábban mellrákkal kezeltek, vagy akiknél fokozott trombóziskockázat áll fenn. „Ha az orális fogamzásgátlókat más gyógyszerekkel együtt szedik, abból gyógyszerkölcsönhatás alakulhat ki, akár fokozva, akár csökkentve az egyéb gyógyszerek hatását. Ilyen esetben feltétlenül konzultálni kell tehát az orvossal, mielőtt elkezdenék szedni a fogamzásgátlót” – folytatja Gargallo. Hangsúlyozza továbbá, hogy hasonló módon a fogamzásgátlók hatékonysága is csökkenhet például rifampicin antibiotikum, valamint egyes antiepileptikumok egyidejű alkalmazása esetén.

Függően attól, hogy milyen hatóanyagtartalmú fogamzásgátló kezdenek használni, az első hónap során számos kellemetlen mellékhatást tapasztalhatnak a hölgyek. Émelygés, mellfájás, fokozott haj- és szőrnövekedés, rendszertelen vérzés, ingerlékenység, libidócsökkenés, alhasi puffadás és hízás is gyakran jelentkezik. Hosszú távon, esetleg a tabletta adagolásának vagy típusának változtatásával azonban rendszerint elmúlnak ezek a tünetek. Ritka, hogy mellékhatások miatt kelljen leállnia a nőknek a tablettaszedéssel.

Hosszú távú veszélyek

Mindazonáltal a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy az orális fogamzásgátlók összefüggésbe hozhatók bizonyos szív-érrendszeri problémák és daganatos megbetegedések fokozott kockázatával. A vénás tromboembólia esetén három-négyszer magasabbra emelkedik például a veszély a gyógyszert szedő nők körében, ami bár ijesztőnek hangozhat, azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy számszerűen kifejezve így is meglehetősen alacsony rizikóról beszélünk. Egyszersmind még így is mintegy fele akkoráról, mint a terhesség során fennálló kockázat. Összességében nem javasolt ez a fogamzásgátló módszer 35 évnél idősebbek számára dohányzás, elhízás vagy a családi kórtörténetben megjeleni szív-érrendszeri betegségek esetén. Habár az alacsony ösztrogéntartalmú kombinált szerek kisebb valószínűséggel okoznak kardiovaszkuláris panaszokat, ennél fogva akár 45 éves korig is biztonságosnak tekinthetők.

A gyógyszerész arra is felhívja a figyelmet, hogy a fogamzásgátló tablettákat több kutatás is kapcsolatba hozta rákbetegségekkel. A gyógyszerszedés ideje alatt például hozzávetőleg 20-40 százalékkal növekszik a mellrák kialakulásának veszélye, noha a gyógyszer elhagyását követően ez megszűnik. Szintén – akár négyszer – gyakrabban fordul elő májrák orális fogamzásgátlás mellett, ahogy HPV-fertőzés esetén a méhnyakrák rizikója is megemelkedik az érintett nőknél.

Egyes betegségektől védenek a fogamzásgátlók

„A tablettaszedésnek azért akadnak jól oldalai is” – mondja Gargallo, megemlítve a petefészek- és méhtestrák csökkent kockázatát. Nem mellesleg a fogamzásgátlók szabályozzák a menstruációs ciklus hosszát, illetve enyhítik a premenstruációs tüneteket. Szintén csökkentik a menstruációs fájdalmat, a vérzés mennyiségét és ezáltal a vashiány kockázatát. Rendszerint kevésbé lesz pattanásos a szedésük mellett a bőr, enyhülnek az endometriózisos panaszok, továbbá csökken a jóindulatú melldaganatok, a kismedencei gyulladás, a petefészekciszták és a csontritkulás előfordulásának valószínűsége.

„Az orális fogamzásgátlók immár évtizedek óta kínálnak rendkívül hatékony, visszafordítható módot a terhességmegelőzésre, amelyhez a nők önállóan, orvosi beavatkozás nélkül férhetnek hozzá. Nem dohányzó fiatalok számára, akik nem küzdenek sem elhízással, sem szív-érrendszeri kockázatokkal vagy emlőrákkal – és képesek betartani a tabletta napi szedésére vonatkozó előírásokat –, ez tekinthető a legjobb fogamzásgátló módszernek” – hangsúlyozza a barcelonai szakember.