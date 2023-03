Azóta, hogy 1960-ban a többség számára is engedélyezték a hormontartalmú fogamzásgátló tablettákat, gyakorlatilag töretlen a népszerűsége. Az American Journal of Public Health statisztikái szerint az amerikai nőknek több mint harmada használta már a bevezetés évében, és ma is ez az egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb fogamzásgátló módszer, az óvszer mellett.

A népszerűségét minden bizonnyal annak köszönheti, hogy azon túlmenően, hogy megakadályozza a nem kívánt terhességet, a tablettának rengeteg pozitív mellékhatása is van: így például csodát tesz az aknés bőrrel, megrendszabályozza az egyébként szabálytalan ciklust és megszabadít a fájdalmas menstruációtól is. Persze, ahogy a jó dolgoknak általában, a fogamzásgátlónak is vannak kellemetlen mellékhatásai is, ezek közül szedtük össze a 10 leggyakoribbat:

a tablettának is vannak előnyei és hátrányai (fotó: gettyimages)

1. Hüvelyi szárazság – az ösztrogén tartalmú tabletták bizonyos esetekben csökkentik a testben termelődő ösztrogén mennyiségét, ami szárazságot okoz a hüvelyben.

2. Pecsételő vérzés – ez az igencsak kellemetlen mellékhatás a legtöbb tabletta esetében jelentkezik, de szerencsére az első három hónap után magától meg is szűnik.

3. Mellfeszülés

4. Hányinger – a szintén igen gyakori jelenséget a tabletta hormontartalma, és az így megváltozott ösztrogén és progeszteron-szint okozza. A szakemberek szerint ahogy a szervezet hozzászokik a hormonokhoz, a hányinger is ritkábban jön elő, azoknak viszont, akiknek megmarad, érdemes este, közvetlenül alvás előtt bevenni a tablettát.

5. Fejfájás – egy 2005-ös tanulmány szerint, a fogamzásgátló szedő nők legalább 10 százaléka tapasztal felfájást az első néhány hónapban. A szakemberek szerint a fejfájás teljes normális mellékhatás, a megváltozott hormonszint egyik velejárója és – csakúgy mint a hányinger – idővel ez is megszűnik majd.

6. Puffadás – ez a mellékhatás is a bevitt nemi hormonok miatt jelentkezik és kéz a kézben jár a vízvisszatartással.

7. Megnövekedett étvágy – a hormonok egyik gyakori mellékhatása az állandósuló éhségérzet (pont mint a PMS alatt).

8. Gombásodás – a szájon át beszedett hormon hatással lehet a nemi szervek szöveteire is, az első időszakban sokkal kevésbé lesznek majd ellenállóak a bakteriális illetve gombás fertőzéseknek.

9. Vérrögök – elsősorban az ösztrogént tartalmazó tabletták okozhatnak az arra hajlamosaknál vérrögösödést (a lábakban és a tüdőben). Mivel ez a mellékhatás életveszélyes is lehet, már a tabletta kiválasztásakor érdemes jelezni a kezelőorvosnak, ha a családban előfordult véralvadással kapcsolatos betegség, vagy trombózis.

10. Alacsonyabb libidó – elsősorban az okozza, hogy a szervezetben nem a megszokott mennyiségű és összetételű hormon kering, de egyes felmérések szerint az egyéb kellemetlen mellékhatások (pl. mellfeszülés és a hüvelyi szárazság) is nagyban hozzájárulnak a kialakulásához.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!