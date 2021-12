Lábfájdalom: mi állhat a háttérben?

A túlerőltetésből eredő izomfájdalom jól reagál az otthoni kezelésre is, de a komolyabb betegségek orvosi kezelést igényelnek. (A lábfájás okairól korábbi cikkünkben írtunk.)

Az Achilles-ín betegségei

A szép láb titkai Itt a nyár, előkerülnek a nyitott cipők. Sokan csak ilyenkor gondolnak a lábukra és a szezon első pedikűrjére. Kattintson! h i r d e t é s

Achilles-ín szakadása esetén azonnali orvosi ellátást igényel, ez általában műtétet is jelent. Az íngyulladást súlyosságától függően kell kezelni. Fontos a pihenés, a láb tehermentesítése, fáslizása, illetve rögzítése. A fájdalmat csillapítják a nem-szteroid tartalmú gyulladáscsökkentők, mint például a naproxen, az ibuprofen vagy a paracetamol, súlyos esetben helyileg alkalmazott szteroidinjekcióra vagy műtétre is sor kerülhet.

A lábfájdalom fizikai terhelésre csak fokozódik. Fotó: iStock

Megelőzni könnyebb

A bütyköt, a kalapácsujjat és a lúdtalpat könnyebb megelőzni, mint gyógyítani, bár legutóbbi öröklött állapot is lehet. Ezek az elváltozások általában az egészségtelen, tehát túl magas sarkú vagy körömcipőre vezethetőek vissza. Ügyeljünk arra, hogy ne túl magas, de ne is túl lapos sarkú cipőt válasszunk, és a lábujjaink kényelmesen férjenek el a lábbelinkben. Ha már észleljük a tüneteket, forduljunk ortopéd szakorvoshoz, ő segít a kezelésben, amely egyúttal a fájdalmat is csillapítani fogja.

Ízületi fájdalmak

A láb fájdalmának lehet ízületi porckopás az oka , amely az alsó végtagból indul ki. Ilyenkor afájdalomfizikai terhelésre fokozódik, fájdalomcsillapítókra általában jól reagál, viszont hatásuk elmúlásával a fájdalom visszatérhet. A tünetek hosszú távú megszüntetéséhez az eredeti okot kell megszüntetni.

A fájdalom kialakulhat eldeformálódott térd-, csípő- vagy bokaízületek miatt is, ezt gyógyszeres, illetve fizikoterápiás kezeléssel orvosolni lehet, későbbi stádiumban akár műtétre is szükség lehet. Az ízületifertőzéshirtelen kialakuló gyulladás, ilyenkor az ízület nagyon fájdalmas, vörös, és megduzzad. Kísérőtünetként jelentkezhet láz, gyengeség és fogyás. Ilyenkor az ízületet pihentetni kell, illetve kórházi kezelés során vénás antibiotikumot kap a beteg.

Visszérbetegség

A visszérbetegség kezelése komplex folyamat: szükséges hozzá fásli és orvosi gyógyharisnya, speciális visszértorna, gyógyszeres kezelés, valamint például cukorbetegség vagy ízületi problémák esetén diéta. Ezek a kezelési formák egymást kiegészítik, egyik sem hagyható el közülük. Súlyosabb betegség esetén injekciós kezelésre vagy akár műtétre is sor kerülhet.