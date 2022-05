Kiderült, miért érezzük máshogy a fájdalmat

Hazánkban vasárnap délelőtt keleten alig lesz felhő az égen, a Dunántúlon viszont egyre több gomolyfelhőre számíthatunk. Ott egy-egy zápor is kialakulhat. Délután tovább növekednek a gomolyfelhők, ezekből nagyobb eséllyel délen és nyugaton alakulhat ki zápor vagy zivatar. A szél napközben élénk keleti lesz. Hajnalban 4, 9 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 17, 22 fok között alakul. Késő este 11, 16 fok lesz. Vasárnap sem érkezik front, de fokozódik a változékonyság. A keringési és vérnyomáspanaszok mellett a fülledtebb tájakon nehézlégzés, rosszullét és mellkasi panaszok is jelentkezhetnek. A fokozottan érzékenyek fejfájást tapasztalhatnak. A kinti programok során helyenként az esernyőkre is szükség lehet. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció