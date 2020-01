Ízületi fájdalommal így lehet mozogni

A kalcium és a D-vitamin enyíthet a fájdalmon

Mutatunk öt fontos információt, amit az ízületi fájdalmakkal küzdőknek érdemes tudniuk. Az alábbi tippekkel ugyanis javíthatnak az állapotukon.

Több tanulmány is bizonyítja, hogy a D-vitamin képes enyhíteni az ízületi fájdalmakat, a D-vitamin hiányának hatására pedig felerősödnek ezek a fájdalmak. Nagyon fontos, hogy a D-vitamint kalcium kíséretében érdemes bevenni, ez ugyanis segíti a vitamin felszívódását. Bár teljesen meggyógyulni nem fogunk ennyitől, azonban sokat segíthet a gyulladás csökkentésében, ráadásul a csontjainkat is erősen tartja.

Ízületi fájdalmak esetén sem szabad elhanyagolni a mozgást. Fotó: iStock

Az antioxidánsok csökkenthetik a gyulladást

Az orvosunkkal érdemes arról is egyeztetni, hogyan táplálkozzunk krónikus ízületi gyulladás esetén. Vannak ugyanis olyan ételek, amelyek jótékony hatásúak lehetnek, például a zsíros halak, a zöldségek és a gyümölcsök, az italok közül pedig a csipkebogyóból készült tea. A bennük található értékes anyagok és antioxidánsok védik a sejteket a károsodástól és csökkentik a gyulladást.

A fizikai aktivitás javíthat az állapotunkon

Ízületi fájdalmak: milyen gyógyszert szedjek? A válaszért kattintson ide!

Ha valakinek fáj a térde, az természetesen nem mozoghat vagy ugrálhat úgy, mint egy egészséges ember. Ez azonban nem jelenti azt, hogy innentől mindeféle fizikai aktivitást kerülni kell. Már a hosszú, középtempójú séták is nagyon sokat segíthetnek abban, hogy formában maradjunk. Emellett a tendszeres gyógytornát is érdemes bevezetni. Léteznek olyan speciális gyakorlatok is, amelyek nem rónak extra terhelést az ízületeinkre. A lényeg, hogy mindenképpen orvossal, gyógytornásszal egyeztessünk arról, hogy az állapotunkhoz mérten milyen és mennyi mozgás a leginkább megfelelő. Így könnyebben megakadályozhatjuk a szervezet túlterhelődését is, amely rontana a tüneteken.

Óvatosan a hőhatásokkal!

Nagyon fontos mielőbb kideríteni, hogy milyen típusú ízületi fájdalomban szenvedünk. Ennek egyik oka, hogy az egyes hőhatások különféleképpen hatnak rájuk. Van, amelyiknél a forró fürdő, a gőz és a szauna kifejezetten ellenjavallott, de olyan is, amelyik a hideg és a jegelés hatására súlyosbodhatnak a panaszok.

Nem minden ízületi fájdalom oka arthritisz

Néha kifejezetten nehéz diagnosztizálni egy ízületi fájdalmaktól szenvedő embert, mivel sok betegség tünetei nagymértékben megegyeznek. Csak a reumatológus szakember tudja megkülönböztetni az arthritiszt az egyéb ízületi betegségektől. Lehet szó reumatoid arthritiszről, ízületi gyulladásról, nyáktömlő-gyulladásról, fibromyalgiáról, csontritkulásról, fertőzésről, de akár valamilyen sérülés okozta fájdalomról is, és mindegyik másfajta kezelést igényel.

Forrás: brightside.me