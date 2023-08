A felnőttekéhez hasonlóan a gyermekkori fejfájásnak is több típusa ismert – a két leggyakoribb a tenziós és a cluster -, amelyek intenzitása és hossza is változó. A kiváltó okai is igen változatosak lehetnek, amelyek között az iskolakezdéssel járó változások, kötelezettségek és elvárások is szerepelnek. Ezek még az olyan gyermek esetében is előidézhetik a fejfájást, aki korábban sosem tapasztalta ezt vagy nem volt hajlamos rá. Az „iskolai” fejfájás enyhítésében és megelőzésében nagy szerepet játszik az okok pontos megértése, hiszen így segíthetünk igazán hatékonyan a gyermekünknek, főként, ha hajlamos a fejfájásra.

A gyermekkori fejfájás elsődleges okai az iskolakezdés időszakában

Kötelezettségek és elvárások.

Tipp: Segítsük meg gyermekünket azzal, hogy megtanítjuk, miként tudja feladatait súlyozni, átláthatóbbá tenni, amelyek így már sokkal kevésbé fogják nyomasztani. Egy-egy érezhetően sűrűbb időszakában próbáljuk meg, ahol csak lehet, tehermentesíteni, és biztosítsuk támogatásunkról, amely lehet tevőleges vagy épp érzelmi.

Hogyan csillapíthatjuk a gyermek „iskolai” fejfájását?

Az iskolakezdéssel számos olyan tényező lép a gyermek életébe, amely kiválthatja a fejfájást, főként, ha arra hajlamos. Szülőként hiába teszünk meg mindent a fájdalom kialakulásának elkerüléséért, van, amikor a csillapítására kell minél gyorsabb és hatékonyabb megoldást találnunk. Amennyiben a fejfájás enyhítésére alkalmazható módszerek (1)– mint a folyadékpótlás, az evés, a borogatás, a friss levegő, a pihenés és a relaxáció -, nem segítenek, megoldást jelenthetnek a kifejezetten gyermekeknek szánt fejfájáscsillapító készítmények is.

Az anyukák számára már jól ismert Nurofen termékcsalád tagja, a 6 éves kortól adható Nurofen Non-Aqua épp ilyen. A vény nélkül kapható, kimondottan gyermekek számára kifejlesztett, kellemes citromízű készítmény hatékonyan segít a fájdalom csillapításában. Szájban oldódó tablettaként bevételéhez ráadásul nincs szükség vízre, így azok a gyermekek is könnyen elfogadják, akiknek gondot okoz a szilárd tabletták lenyelése. (X)

Mikor forduljunk orvoshoz?

A gyermekkori fejfájásnak vannak bizonyos esetei, amikor szakemberhez kell fordulni. Ilyen, amikor a gyermek fejét ütés éri2) , ha a fejfájás a fájdalomcsillapító módszerek, vagy az erre szolgáló készítmények hatására sem múlik el, illetve, ha gyakran tapasztalható.

A rendszeres fejfájás okainak megértésében és orvosi diagnosztikájában(3) nagy segítséget jelenthet a fejfájásnapló vezetése. A naplózás során feljegyzésre kerül a fájdalom erőssége, időtartama, kísérő tünetei, lehetséges kiváltó okai és a fájdalomcsillapítás érdekében alkalmazott kezelések. A szülőknek ez az információegyüttes segíthet megérteni és felismerni a fejfájást kiváltó körülményeket, valamint nagy szerepet játszhat a megelőzésben és a fájdalomcsillapításban is.

