Fájdalomcsillapítás illóolajokkal

5 érdekesség a fájdalomról és a fájdalomcsillapításról Afájdalomrégi társunk, kezelni is így-úgy megtanultuk. De hogy mire jutottak a tudósok vele, illetve a fájdalomcsillapítással kapcsolatban, azt pontokba szedtünk. Olvassa el, érdemes.

Az illóolajokat nagyon. Közvetlenül ais hatásos: migrén csillapítása céljából például ajánlott pár csepp illóolajat dörzsölni a fájó halántékba.Ízületi fájdalmakat, mozgásszervi panaszokat enyhít az. A fürdővízbe csepegtessünk 10 csepp illóolajat, és nyugodt körülmények között legalább 10 percig áztassuk magunkat. (Mécsest is gyújthatunk a teljesebb hatás kedvéért.)Az is gyógyító hatású lehet, ha az illóolajokattesszük, hiszen már az illata is terápiás hatással van a szervezetre. Gyakori az illóolajok alkalmazása masszázs közben is, masszázsolajba keverve: nemcsak az izmainknak és ízületeinknek tesz jót, hanem a közérzetünknek is. levendula az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk, illóolaj formájában, a halántékba dörzsölt levendulaolaj enyhíti a fejfájást, nyugtató hatása miatt a léleknek is jót tesz.A pálmarózsa olaja segíti a bőrápolást, baktériumölő hatása miatt bőrgyulladásra, ekcémára is használható. Erős fertőtlenítő hatású, lábfájás és lábgomba esetén is lehet rá számítani. borsmentaolaj főleg emésztőrendszeri betegségek ellen hatásos, enyhíti a gyomorégést és az émelygést, görcsoldó hatása van. Gyógytea formájában is lehet fogyasztani,a fájó testrészbe masszírozva.A citromfű illóolaja belsőleg felhasználva gyógyítja a gyomor- és bélrendszeri panaszokat, külsőleg masszázs vagy inhalálás formájában hatásos idegi kimerültség vagy stressz ellen, hiszen nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása is van. kamilla a levendulához hasonlóan. Enyhíti az izomlázat, csökkenti a gyulladást.