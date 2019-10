Fáj a nyaka? 7 tipp a fájdalom ellen

A számítógépes munkát végzőknél, a kozmetikusoknál és a fodrászoknál is jellemző a nyakfájás. Ezen kívül a tartós hideghatás, a nem megfelelő párna, de akár egy teljesen más jellegű, nem mozgásszervi betegség is állhat a panasz hátterében. A részleteket Dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont szakorvosa ismerteti.

A legfontosabb, hogy tudjuk, mitől fáj

A nyakfájás leggyakoribb okairól itt olvashat!

Akár akut, akár krónikus nyakfájdalomról van szó, a legfontosabb lépés a szakorvos felkeresése, hiszen tudnunk kell, pontosan mi okozza a panaszt. A diagnózis birtokában pedig már számos hatékony módszer közül választhatunk - hangsúlyozza a szakember. A kezelés magában foglalhatja a lokális fájdalomcsillapítást, a gyógytornát és az olyan természetes hatású eljárásokat is, mint az orvosi kollagéninjekció, a lökéshullámterápia és a neurálterápia.

A kollagéninjekciók javítják a szövetek működését és felépülését, és akár azonnal megszüntethetik a fájdalmat. A meglazult szalagrendszer erősítésével stabilizálhatja a laza, hipermobil ízületeket is, és csökkenti a mozgásszervi tünetek okozta fájdalmat és mozgáskorlátozottságot, ezáltal jelentősen javítja az életminőséget.

A lökéshullám-terápia lényege, hogy a keletkezett hanghullámok felpezsdítik a keringést, így a gyulladásért felelős anyagok gyorsabban elszállítódnak, a környező izmok elernyednek, afájdalompedig mérséklődik. Akut és krónikus fájdalmaknál, gyulladásoknál, gerincbetegségeknél, valamint gócos hátterű és reumás betegségeknél pedig a neurálterápia hozhat megoldást.

A számítógépes munkát végzőknél gyakori a nyakfájdalom. Fotó: iStock

Az orvosi segítségen túl azonban a páciensek is sokat tehetnek azért, hogy megszabaduljanak a fájdalomtól. Mutatunk 7 tippet, amellyel enyhíthető a nyakfájdalom.

Alakítsunk ki helyes testtartást!

A rossz testtartás vagy a már meglévő fájdalmak miatt felvett kényszertartás tovább súlyosbíthatja a panaszokat. A modern ember gyakran lógatja a fejét és előreejti a vállát, ami jelentős terhelést jelent a hát és a nyak izmainak. Próbáljunk felemelt fejjel élni - ehhez gyógytornász segítségét is kérhetjük.

Végezzünk nyaktornát!

Naponta többször érdemes megtornáztatni a nyakunkat - erősíteni és lazítani is. Nagyon óvatosan végezzünk nyakkörzést, de hátrafelé ne döntsük a nyakat! Majd a tarkónknál kulcsoljunk össze a kezeinket és miközben a fejünket hátra akarjuk dönteni, a kezünkkel akadályozzuk meg azt, tartsunk ellen a nyomásnak!

Figyeljünk az alvási pozícióra!

Általánosságban igaz, hogy a hátonalvása legtermészetesebb helyzet a gerincnek. Ez a póz sokszor nyakfájdalom ellen is megoldást jelent.

Válasszunk optimális párnát!

Bár mindenkinek magának kell megtalálnia, melyik párna felel meg neki a leginkább, általános szabály, hogy olyat érdemes választani, ami alkalmazkodik a nyaki gerinc természetes vonalához. Próbáljuk ki a memóriahabos és az úgynevezett anatómiai párnákat is!

Állítsuk szemmagasságba a monitort!

Ha laptop előtt dolgozunk, gyakran lefelé billentjük a fejünket, hogy jól lássuk a monitort. Ez azonban szép lassan a nyak túlterheléséhez vezet. Ha a laptopot nem lehet ennek megfelelően elhelyezni, érdemes beszerezni egy különálló képernyőt.

Használjuk tudatosan a mobiltelefont!

Egyre többet használjuk az okostelefonunkat, jellemzően lefelé nézve. Ez a testhelyzet azonban jelentős stresszt jelent az ízületeknek, az ínszalagoknak és a csigolyáknak, ha pedig tartósan fennáll, akár degeneratív változásokat is okozhat. Tartsuk tehát szemmagasságban a mobilt, próbáljunk szüneteket beiktatni, és ha lehet, csökkentsük telefonozással töltött időt! Ha pedig sokat telefonálunk, és emiatt kénytelenek vagyunk oldalra dönteni a fejünket, szintén fájdalmat okozhatunk magunknak. Fülhallgató használatával azonban megelőzhetjük a kellemetlen panasz megjelenését.

Igyunk többet!

A folyamatos vízivásnak sok egészségi előnye van. Többek között az is, hogy a hidratáció hozzájárul a porckorongok rugalmasságának fenntartásához és a fájdalommentes mozgáshoz is. Figyeljünk tehát oda a megfelelő folyadékpótlásra is és igyunk meg naponta 2-3 liter vizet!