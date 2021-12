Égési fájdalom csillapítása helyi szerekkel

Miután megállapítottuk a helyzet súlyosságát, kezdjük meg az égési seb hűtését:(Ezt akkor is meg kell tenni, ha közben már érkezik a mentő. Ilyen esetekben szükséges a szájon át történő folyadékpótlás is.)

Hűtés után az elsőfokú égési sebet (amely fájdalommal és a bőr kivörösödésével jár). Másodfokú égés esetén hólyagok fognak megjelenni, ezek felnyitását bízzuk inkább orvosra, ugyanis steril körülmények híján elfertőződhet a seb. A sterilitás a seb betakarásánál is fontos: mindenképpen steril gézlappal fedjük le az első- vagy másodfokú égési sérülést. A népi gyógyászatban használt zsiradékot vagy tejfölt azonban semmiképpen ne használjunk, ugyanis így csak még jobban elfertőződik a seb.

A fájdalom csillapításához első- és másodfokú égési sérülések esetén ma már számtalan krém és spray közül választhatunk. Ezek egy része a fertőzéseket akadályozza meg, mások segítik a hámosodást. Hatóanyagaik a teljesség igénye nélkül: jód, ezüst-szulfadiazin, ezüst-nitrát, hyaluronsav. Kiválasztásukhoz kérjük gyógyszerész vagy orvos segítségét. A gyógynövénytartalmú kenőcsök is hatásosak lehetnek: az aloe vera, a körömvirág , a csalán és az orbáncfű mind-mind enyhíteni fogják a fájdalmat.A másik egyszerű megoldás, ha hideg tejbe áztatott törülközőt teszünk a sebre körülbelül 10 percig.

Kellemetlen és gyakori fájdalmak közé tartozik a leégés és a forró italok vagy ételek okozta szájégés. Ezeknek kezelése is máshogyan történik. A napégés ellen ma már kaphatóak speciálisan erre a fajta égési sérülésre kifejlesztett készítmények, amelyek hűsítenek és csillapítják a fájdalmat. Ha a szánkat égettük meg, öblögessünk hideg vízzel 5-10 percig, egy jégkocka szopogatása is hatásos lehet. (Külső bőrsérülésekre viszont nem ajánlott jeget tenni.) Gyermekek esetében csábítóbb ajánlat 1-2 gombóc hideg fagylalt elfogyasztása. Számítsunk rá, hogy a következő napokban az ízérzékelésünk is csökkenni fog az égési seb miatt. A gyógyulás elősegítése érdekében, és kerüljük a ropogós élelmiszereket, mint például a csipsz vagy a pirítós.