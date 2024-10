Bőrön át ható infúziót vezetett be a Heim Pál gyermekkórház

Tíz év alatti gyermeknél Magyarországon még nem használták ezt a szubkután (bőr alá) módszert. Az intravénás úton beadott immunglobulin terápia számos szisztémás mellékhatást okozhat, akár súlyos anafilaxiát is, emiatt mindenképpen kórházi körülmények között kell alkalmazni. Ezzel szemben a szubkután módszerrel végrehajtott terápia esetében nincsenek súlyos mellékhatások, ezért otthon is biztonsággal adható, és szintén alkalmazható rossz vénás viszonyok mellett is.

Müller Brigitta immunológus főorvos elmondta, reményeik szerint ezzel a technológiai lehetőséggel még gyermekbarátabbá tehetik az immunglobulinpótló kezeléseket. Eddig olyan készítmény volt forgalomban, melyet hetente-kéthetente kellett adagolni. Magyarországon nyár óta vált elérhetővé egy új szubkután készítmény, amely hialuronidázt is tartalmaz. Ez az enzim a bőr alatt átmenetileg fellazítja a szövetet, így nagyobb mennyiséget tudnak bejuttatni a bőr alá, lehetővé téve a ritkább, négyhetente történő kezelést.

