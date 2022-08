A torokfájás lelki okai

"Már egy ideje visszatérő probléma nálam a torokfájás, illetve a fulladásos köhögés – utánaolvastam, és azt találtam, hogy a tüneteket lelki bajok is okozhatják. Ön mit gondol erről? Gyakori megfázás vagy valóban valamilyen lelki probléma húzódhat a háttérben? – kérdezte egyik olvasónk, aki Horváth Adrienn, fitoterapeutától kért segítséget Orvos válaszol rendszerünkben.

A torokfájás hátterében lelki okok is állhatnak. Fotó: Getty IMages

A szakértő válasza

Manapság egyre szélesebb körben válik elfogadottá az, hogy minden testi bajunk mögött áll valamiféle pszichés ok. Magam is ezt vallom és hiszem, ha testi-lelki-szellemi szinten is kezeljük a beteget, hatékonyabb és gyorsabb lehet a gyógyulás – mondta a szakorvos.

A köhögés és a torokfájás lelki háttereként a felgyülemlett, ki nem mondott érzéseinket, az őszintén kimondani nem mert véleményünket, az ezek miatt bennünk lévő rejtett agressziót, az őszintétlenséget írja le Rüdiger Dahlke, a Betegség, mint szimbólum című könyvében. Feloldásként azt ajánlja, merjünk kiállni a véleményünk mellett, merjük kimondani, amit gondolunk, ha kell vitázzunk, veszekedjünk. A torokfájást és a köhögést egyébként – különösen ebben a szeszélyes, változékony időben – betudhatjuk külső körülményeknek és immunrendszerünk aktuális állapotának is. A szakértő teljes válaszáért kattintson ide!

