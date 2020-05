A lélek így betegíti meg a testet

Hogyan csillapíthatóak a lelki eredetű fájdalmak? Részletek itt.

A pszichoszomatikus kifejezés görög eredetű szó, amely a test és a lélek kölcsönhatásának zavarára utal. Legtöbb esetben valamilyen feltáratlan vagy megoldatlan lelki probléma váltja ki a betegek testi tüneteit, ezért a fizikai okokat kereső orvosi vizsgálatok nem is vezetnek eredményre. Ettől függetlenül az érintettek számára a szimptómák mindennapos nehézséget jelentenek, így igenis foglalkozni kell a problémával.

A pszichoszomatikus panaszok lelki eredetű problémákra vezethetőek vissza

Fontos leszögezni, hogy a pszichoszomatikus betegségek is valódi betegségek. Akkor is, ha a páciensekkel előfordulhat, hogy úgy hiszik, csak kitalálják maguknak a tüneteiket - ahogy a környezetük is gyakran erre gondol. A fájdalmak, teljesítményzavarok azonban ténylegesen megjelennek, tehát a betegek szenvedése ugyanúgy valós, mintha valamilyen szervi eredetű elváltozással küzdenének.

A szomatizáció lehetséges tüneteiről és a diagnózis felállításának nehézségeiről dr. Takács Mária neuropszichológiai szakpszichológus foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.