10 betegség, amelyről a karjaid árulkodnak

A karunk produkálta tünetekből akár általános egészségi állapotunkra is lehet következtetni – írja a The Sun egy nemrégiben napvilágot látott kínai tanulmány apropóján. A kutatók ugyanis bizonyították, hogy akik karjában nagy mennyiségű testzsír raktározódik, azok esetében nagyobb az Alzheimer- és a Parkinson-kór kockázata. Rájöttek arra is, hogy a nagyobb izomerővel rendelkező embereknél kisebb valószínűséggel alakulnak ki ezek a betegségek, mint azoknál, akik gyengébb izomzatúak.

Nem csak mozgásszervi problémára utalhat a kar- vagy vállfájdalom. Fotó: Getty Images

Betegségek, melyekről a karjaink árulkodnak

Övsömör: még a kiütések megjelenése előtt az érintettek bizsergést, fájdalmat tapasztalhatnak a karjaikban, de akár a test más részein is. Tüdőrák: a tartós, éjszaka rosszabbodó, karban és a vállban jelentkező fájdalom akár daganatos betegség előjele is lehet. Ha ilyet tünetet tapasztalsz, amelyet légszomj, súlyvesztés, köhögés vagy vérköhögés kísér, azonnal kérj időpontot egy kivizsgálásra!

Lewy-testes demencia: a memóriavesztés mellett ez a betegség a végtagokban is okozhat tüneteket. A karok mozgatását is lassíthatja, merevvé teheti, de remegést is előidézhet. Ezek a tünetek nem feltétlenül érintik egyszerre mindkét kart, jelentkezhetnek csak az egyik oldalon is.

Parkinson-kór: ez a neurológiai betegség úgy érintheti a karokat, mintha azokat fogaskerekek mozgatnák, vagyis nem folyamatosan, hanem kisebb megszakításokkal mozognak. Ez érintheti az egyik vagy akár mindkettő kart is, amelyekben emellett merevség és remegés is jelentkezhet, illetve a fogóerő is csökkenhet. Sokan ugyanis azt veszik észre először, hogy nem tudnak ugyanúgy megtartani egy bögrét, mint azelőtt.

Infarktus : a bal karban, de akár mindkettőben jelentkező nyomás vagy kellemetlen érzés is lehet a szívroham tünete.

Vakbélgyulladás: az alhasi mellett kar- és vállfájdalom is jelezheti, különösen a test jobb oldalán.

Méhen kívüli terhesség: a hasi mellett akár vállfájdalommal is járhat, ennek pontos okát azonban egyelőre az orvosok sem tudják.

Alagút szindróma: akkor jelentkezik, amikor a csuklóban lévő középső ideg valami miatt összenyomódik. Ezt okozhatja törés, ficam, de egy terhesség, vagy akár a menopauza, bizonyos pajzsmirigyproblémák, sőt a cukorbetegség is kiválthatja. Ilyenkor az ujjak, a kezek vagy karok erős fájdalma jelentkezik, de zsibbadás, bizsergés vagy tűszúrás-érzés is előfordulhat.

Teniszkönyök: erősebb fizikai igénybevétel után a könyöktájék és a felkarcsont külső alsó része begyulladhat, amit erős fájdalom kísér. Gyakorlatilag mindenkinél kialakulhat, akinek a könyöke túlzottan igénybe van véve, de akár fizikai terheléstől függetlenül is felléphet.

Fibromyalgia: ez a gyakran nehezen diagnosztizálható betegség is okozhat kar-, de akár az egész testet érintő fájdalmat is. Az érintettek gyakran számolnak be olyan érzésről, mintha a karjuk megduzzadt volna annak ellenére, hogy nincs látható duzzanat rajta.