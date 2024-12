Mindent a hajhullásról: okok, típusok, kezelési lehetőségek

A hajnak elsősorban esztétikai szempontból van fontos szerepe. Befolyásolja ugyanis az első benyomást, tükrözi a személyiségünket és segítheti az önkifejezést. Kinézete azonban akár a pszichés állapotunkra is kihathat. A hajvesztés például jelentősen csökkentheti az önértékelést és az önbecsülést, emellett szorongást és depressziót is kiválthat – erről beszélt a Szenior Akadémia legutóbbi előadásán dr. Mohos Anita, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet munkatársa.

Védelmi feladatokat is ellát a hajunk

jó hőszigetelő, védi a fejbőrt a hidegtől és a melegtől egyaránt,

védi a fejbőrt a hidegtől és a melegtől egyaránt, segít megtartani az állandó hőmérsékletet,

segít megtartani az állandó hőmérsékletet, véd az UV-sugárzástól – így a bőrrák kialakulásának megakadályozásában is szerepet vállal.

A szőrtüszőben lévő faggyúmirigyek váladéka pedig a haj zsírozása és fényesítése mellett a fejbőr kiszáradásának megakadályozásáért is felel.

Többféle oka is lehet a hajhullásnak

A természetes hajváltás naponta maximum 100-150 szál haj elvesztését jelenti. Mivel a bőrünkhöz, az izmainkhoz és az ízületeinkhez hasonlóan idővel a hajunk is veszít rugalmasságából, a hajhagymák regenerációs képessége pedig csökken, az időskori hajhullás első jelei sokaknál már a 40-es, 50-es években láthatóvá válnak. „A 35 éves férfiak 40 százaléka, a 65 évek 65 százaléka, a 80 évesek 70 százaléka szembesül jól látható hajvesztéssel” – részletezte.

A hajhullásnak többféle oka is lehet, például:

táplálkozási hiányállapot, egyes gyógyszerek mellékhatása.

