Mi okozza a szem alatti táskákat?

Amikor a szem alatti táskákról hallunk, többnyire puffadt, ödémás szemekre gondolunk. Az Amerikai Szemészeti Akadémia rövid összefoglalója szerint azonban a táskás szemek alatt több dolgot is érthetünk, például a bőr feszességének csökkenését, a pigmentáció és a szem alatti árnyékok megjelenését, amelyek sötét karikákhoz és fáradt, "táskás szemes" megjelenéshez vezetnek. De mitől alakulnak ki a szem alatti táskák? Nagyon leegyszerűsítve attól, hogy az alsó szemhéj környékén felszaporodik a zsírszövet és a folyadék. Ezt okozhatják genetikai tényezők, az öregedés, illetve a gravitáció is, de ezeken túl is számos kiváltó tényező állhat a háttérben.

A szem alatti táskák gyakran csupán kialvatlanság következtében jelentkeznek. Fotó: Getty Images

Életmód és környezeti faktorok

Gyakran halljuk, milyen fontos szerepe van egészségünkre nézve az életmódnak, beleértve a helyes táplálkozást. Ez pedig a szemek alatti táskákra is kihat. A legtöbben előbb-utóbb megtapasztalják, hogy a kevés alvás bizony táskás szemeket eredményezhet, de ezzel járhat - a teljesség igénye nélkül - a túl sok sós étel fogyasztása (mivel ezek fokozzák szervezetünk vízvisszatartását, így több nedvesség gyűlik a szemeink alá is), illetve a fokozott alkoholfogyasztás és a dohányzás egyaránt.

Néhány környezeti tényező is fokozhatja a problémát, például a túl sok napozás is láthatóbbá teheti a szemek alatti karikákat. Aki pedig allergiában, különösen szezonális allergiában szenved, annál is puffadás léphet fel a szemkörnyéken. Ennek hátterében a LiveScience-nek nyilatkozó dr. Carol Clinton bőrápolási szakértő szerint a fokozott hisztamintermelés állhat, amely a szemekben és a szemek körül futó erek kitágulásához vezethet. Az allergia miatt viszkető szemek vakarása, dörzsölése pedig tovább ronthat a helyzeten.

Betegség miatt is lehet táskás a szem

Viszonylag ritkán, de előfordulhat, hogy valamilyen betegség áll a táskás szemek hátterében, például vízvisszatartási probléma. Ennek oka lehet valamilyen, a szervezetben történő hormonális változás, vagy az, ha nemrég kezdtünk el hormontartalmú készítményt szedni. Pajzsmirigy-alulműködés és –túlműködés is járhat szemkörnyéki puffadással, de akár vesebetegség vagy autoimmun gyulladás is okozhatja. Ez utóbbi a szemizmokat is támadja, a szemgolyó körüli, mögötti szövetek megduzzadhatnak, súlyos esetben a szem is kidülled. Ha ezt tapasztaljuk, feltétlenül forduljunk orvoshoz, de jó okot adhat háziorvosunk felkeresésére az is, ha a szemkörnyéki táskákat viszketés, bőrpír, fájdalom, fejfájás vagy látásprobléma kíséri, illetve ha a test más területein is tapasztalunk ödémás jeleket.

Mit tehetünk a táskás szemek ellen?

A szem körüli duzzanat az esetek többségében tehát az egészségre ártalmatlan, inkább esztétikai jellegű probléma. Enyhítésére szerencsére számos bevált módszer létezik, amelyeket otthon is bármikor bevethetünk, ha egy kicsit frissebbnek szeretnénk látszani. Ha például tudjuk magunkról, hogy hajlamosak vagyunk táskákkal a szemünk alatt ébredni, akkor érdemes már előző este kerülni a túlzott folyadékfogyasztást illetve a sós ételeket, és persze mindent megtenni azért, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvásban legyen részünk. A fejünk alá érdemes egy extra párnát is betenni, hogy kicsit magasabban legyen, így a folyadék nehezebben tud megülni a szemünk alatti részen.

Hosszú távon pedig javasolt mértéket tartani az alkoholfogyasztásban, valamint leszokni a dohányzásról, mert a cigarettázás is hozzájárul a szervezet kollagénvesztéséhez. Márpedig a kollagénszint csökkenésével a szem alatti bőrréteg még inkább elvékonyodik, amitől az erek láthatóbbá válnak, különösen porcelánfehér bőr esetén. Így ez a terület még nagyobb figyelmet kap.

A fenti módszerek, praktikák segíthetnek enyhébb esetekben, de vannak, akiknél felmerül az igény arra is, hogy komolyabb, tartósabb, professzionális segítséget vegyenek igénybe a bőrfeszesítés, bőrtónusjavítás érdekében. Nekik a lézeres kezelést, kémiai hámlasztást és feltöltést ajánlhatják a szakemberek, de akár szemhéjplasztika is szóba jöhet. Fontos, hogy mielőtt döntést hoznánk egy komolyabb beavatkozásról, kérjük ki szakemberek – háziorvos, bőrgyógyász, plasztikai sebész – véleményét.