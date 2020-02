Hibák, amiket ne tegyünk zuhanyzás közben

Jó, ha tudjuk például, hogy heves villámlással kísért vihar idején nem a legjobb ötlet zuhanyozni, sőt, ilyenkor a kádfürdőt és a mosogatást is érdemes kerülni. A villám ugyanis, ha olyan helyre csap be, áramot vezethet a vízvezetékekbe, és ha különösen pechesek vagyunk, akkor akár komolyabb áramütést is szenvedhetünk.

A kád sok esetben beszélyes lehet

Nem lehet elégszer takarítani a zuhanyrózsát

A zuhanyrózsát érdemes időről időre kicserélni, mert még ha erős tisztítószerrel is takarítjuk rendszeresen, a baktériumok könnyedén újra és újra elszaporodnak rajta. Ráadásul a vizet nagy nyomással pumpáló zuhanyrózsák ezeket a baktériumokat a levegőbe juttatva a légutainkat is szennyezhetik, szóval lehetőleg vagy ne válasszunk ilyen fajtát, vagy cseréljük rendszeresen.

Minél többet zuhanyozik valaki, annál jobban jár el? A teljes igazság ennél összetettebb.

Évről évre világszerte rengeteg ember kerül kórházba olyan sérülésekkel, amelyeket a zuhanyzóban szereztek. Ezek közül is a leggyakoribb, hogy elcsúsznak a vizes tálcában/kádban. (Érdemes emiatt kerülni a zuhany alatti szerelmeskedést is.) Ezért mindenképpen használjuk matracot vagy zuhanyszőnyeget, és szereljünk fel egy vagy több kapaszkodót is, ha nincs, mert ezáltal komoly balesetektől kímélhetjük meg magunkat.

Gombák és baktériumok otthona

A luffákat, szivacsokat cseréljük rendszeresen! Különösen az előbbieknél fontos, hogy ne használjuk ugyanazt a darabot túl sokáig, és hetente egyszer valamilyen fertőtlenítőszerrel vagy ecetes vízben áztatva szabadítsuk meg a szennyeződésektől. A felületükön összegyűlő elhalt hámsejtek ugyanis könnyen lehetnek gombák, baktériumok melegágyai. Arra is figyeljünk, hogy felakasztva tároljuk őket, olyan helyen, ahol alaposan meg tudnak száradni.

Ügyeljünk rá, hogy közvetlenül lefekvés előtt csak gyors, langyos zuhanyt vegyünk (kivéve persze, ha nagyon átfagytunk). A hosszú, forró vizes zuhany ugyanis megváltoztathatja a testünk maghőmérsékletét, ami bezavarhat az alvási ciklusunkba.

