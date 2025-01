Ebben a szállodában nem csak pihenni, de gyógyulni is élmény

Sok tényező segítette, hogy ne csak a külföldi turistacélpontokat nézzék vágyakozva a hazai kikapcsolódásra vágyók. De talán az egyik legfontosabb szempont, hogy Magyarország gyógyvizekben gazdag, és az erre épülő fürdőkultúra nagyon kevés országban adatik meg.

Egy idős hölgy szerint, akivel bevásárlás közben váltottam pár szót; amikor Hévízre gondol, egyértelműen megsajdul valamelyik végtagja. Ezt ugyan nem tudom megerősíteni, de elindulva Hévízre a Hotel Európa Fit felé, azonnal a könyököm jutott eszembe. Valljuk be: 50 felett az embernek biztosan van, legalább egy olyan hely a testén, ahol ízületi fájdalmat érez. Főképp, ha valaki a billentyű nyomogatása mellett hobbi keramikus, előfordul az ilyesmi.

Egy négycsillagos szállodába lépve az ember elkerülhetetlenül megköszörüli a torkát, ellenőrzi, hogy a kinti téli időjárás nem hagyott nyomot a cipőjén, majd bejelentkezik. Az ünnepi időszak utáni nyugodtabb napokban szerencsére kevesebben vannak a szállodában. Elégedetten gondolok arra, hogy a karácsonyi rohanás már mögöttünk van, és az újév első napjaiban végre megengedhetem magamnak a pihenést. Nincs más dolgom, mint feltöltődni, élvezni a csendet és az évindító pillanatokat – távol a hétköznapok nyüzsgésétől.

A tradicionális hévízi gyógyászatot itt nem csak a saját kútból táplálkozó gyógyvíz és gyógyiszap képviseli. Fotó: Hotel Európa Fit

A Hotel Európa Fit azonban nem csak egy wellness, de gyógyászati résszel is kiegészült szálloda, amely idén már a 25. születésnapját ünnepli. A négycsillagos superior minősítés természetesen nem feltétlenül a külcsínynek szól. Míg néhányan egyértelműen a teljes körű pihenés miatt választják, a vendégeik egyre nagyobb százaléka a híresen kiváló gyógyászati részleg miatt jár ide. A tradicionális hévízi gyógyászatot ezen a helyen viszont nem csak a saját kútból táplálkozó gyógyvíz és gyógyiszap képviseli.

Dr. Moll Veronika főorvosnő, reumatológus és fizioterápiás szakorvos a Vitalium részleg vezetője. Olyan helyen járok, ahol nyugodtan leírhatom: a gerincoszlopot képviseli ezen a szervezeten belül. Híres édesapja, Dr. Moll Károly nevéhez fűződik a Hévízi-tó áramlási térképének elkészítése, valamint a súlyfürdő felfedezése, amely sok ember kínzó tünetein segített már. „Jellemzően mozgásszervi panaszokkal érkeznek hozzánk betegek, akik lehetnek a szálloda vendégei, de kívülről is érkezhetnek.” – kezdi a főorvosnő, miközben elkezdődik az állapotfelmérésem. „A hévízi tradicionális kúra alapvető részei a gyógyvíz, gyógyiszap és a súlyfürdő. Így elmondva egyszerűen hangzik ez a három összetevő, de több kutatás és az évtizedek tapasztalatai igazolják szinte egyedülálló hatásait. A szállodánknak saját kútja van, és ezt nem minden hotel mondhatja el magáról. Ez egy kénes víz alapvetően, ami nagyon hasznos a mozgásszervi panaszokkal küzdők számára. Mellette van benne azért egy kis szén-dioxid gáz, valamint a nátrium-kalcium-karbonátos összetétel, és némi radioaktivitás, radon gáz formájában, ami így a gyulladáscsökkentés mellett az immunrendszert pozitívan befolyásolja. A hévízi tóban például az is fantasztikus, hogy a mélysége miatt kénytelen benne mozogni a fürdőző. Van egy felhajtóereje is a víznek, ami minden mozgást könnyít. Mi, itt a szállodában szintén alkalmazzuk a súlyfürdőt, természetesen a kezelési terv pontos útmutatása alapján.”

Dr. Moll Veronika főorvosnő, reumatológus és fizioterápiás szakorvos a Vitalium részleg vezetője. Fotó: Hotel Európa Fit

Mivel világéletemben sokat mozogtam, és aktív sportoló voltam, ezért nekem az izomlázon kívüli „itt-ott fáj, zsibbad, nem tudom mozgatni” érzések viszonylag későn kezdődtek el. A sportsérülések is elkerültek, míg kézilabdás társaim térde és könyöke akár a műtőasztalon szorult támogatásra. Most itt állok a főorvosnő előtt, aki számára nyitott könyv a testem. Kiderül, hogy a csípőm aszimmetrikus, az egyik lábam rövidebb, és a gerincem futását megirigyelhetné egy kígyó is. A könyökömmel és a csípőmmel a jövőben érdemes többet foglalkoznom, ez már biztos. „A gyógyiszapot mi itt a gyógyászati részlegen egy géppel tulajdonképpen felmelegítjük, és még melegen kenjük azokra a fájó testrészekre, amelyeket megjelölök a kezelési tervben.” – folytatja a főorvosnő. Én is kapok a fájó könyökömre és vállamra ebből a fantasztikus gyógyiszapból, és elmondhatom: nem véletlenül járnak vissza a vendégek még 92 évesen is erre a helyre.

A gyógyászati részleg bővítését nem feltétlenül gazdasági szempontok miatt kezdték el. A világjárvány idején merült fel, hogy az itt tartózkodó betegek nem kizárólag mozgásszervi, hanem komplex betegségekkel érkeznek, amelyeket felelősséggel és szaktudással lehet igazán kezelni. Így körvonalazódott az Egészségközpont létrehozásának gondolata, és egy régen dédelgetett terv is előtérbe került: a mozgásszervi rehabilitáció megjelenése a gyógyítási palettán. Hogy ez mit is jelent valójában? „Az indikációnkban mindig szívügyünk volt a megelőzés. – emeli ki a főorvosnő. A wellness vendégeink valójában egy kicsit lazulni szeretnének, és ez így is lehetséges. Ők azok, akik ülőmunkát végeznek egy monitor előtt, és igazi elváltozásuk nincs, de azért itt-ott fáj. Maga a gyógykezelés vonz leginkább sokakat, és rá kellett jönnünk, hogy a hátterünk tökéletes a rehabilitáció számára is. A mozgásszervi műtétek után közvetlenül kezdődik a korai műtét utáni rehabilitáció, amely biztosítására a mi szakembereink és infrastruktúránk tökéletes. Akik ide jönnek hozzánk, akár egyenesen a kórház után, biztosítjuk a hátteret, akár az ápolást, a felügyeletet, a különböző szükséges segédeszközöket és a gyógytornát is.”

Galéria A gyógyászati részleg a pihenés és gyógyulás oázisa

Míg egyre több mozgásszervi műtétet végeznek Magyarországon, és a várólisták folyamatosan hosszabbra nyúlnak, az utógondozás sokszor ütközik nehézségekbe. A műtét után hamar hazabocsájtják a beteget, és magára marad a felmerülő problémákkal. „Az állapotfelmérés során nem csak azt nézem meg, hogy az adott területnek mi a problémája, hanem az egész embert a feje búbjától a talpáig átvizsgálom. – meséli Tóthné Liscsinszky Noémi, a Vitalium gyógytornásza. Mindenki hordoz magában hibás mozgásmintákat, esetleg ami miatt már korábban műtétre került a sor, vagy amiért itt van rehabilitáción nálunk. Tehát feltérképezem, elsősorban az adott műtéttel korrigált területet, a heget, az ízületi mozgáspályákat, és utána az egész ember testtartását, valamint az aktuálisan kivitelezhető mozgásokat. Bár korlátozottak ilyenkor a lehetőségek, és vannak tiltott gyakorlatok, de ezért vagyunk itt mi, szakemberek, hogy segítsük a beteget ezen az úton. Az adott állapotnak megfelelően kezelési tervet készítek, egy korai – műtét utáni, rövidebb – verziót, de jelzem a későbbi hosszú távú tervet is.”

Kevésbé figyelünk rá, de a berögzült mozgásmintáink nem feltétlenül tesznek jót az ízületeinknek. Észre sem vesszük, és a kor előrehaladtával már csak erős korrekcióval tudják helyretenni a testünk egyes részeit. Noémi olyan lelkesen és szakértő módon közelít, hogy kezdem azt hinni, a világ legtermészetesebb dolga a nyújtás és a rotációs mozgás.

„Ahhoz, hogy egy adott ízület működése jó legyen, beindulhasson újra, visszaerősödjön, valószínűleg szükségünk lesz különböző manuálterápiás kezelési fogásokat is alkalmazni. Fontos a medence beállítása, mert sokszor a rossz medencetartás egy alsó végtagi csípő vagy térdprotézis esetében alapvető probléma. Vagy a láb a belső oldalán levő izmok szintén megrövidülhetnek egy hibás mozgásminta miatt. Ha valakinek csak az alsó végtagját, vagy a térdét erősítjük, az nem lesz elég a későbbi járása során. A medencéjét és a törzsét is stabilizálni kell ahhoz, hogy meg tudjon állni, és hogy segédeszköz nélkül, lépcsőn, egyesével lépdelve képes legyen járni.”

Akinek az egészségi állapota megengedi, egy szaunaszeánszot mindenképpen éljen át a Hotel Európa Fit-ben. Fotó: Hotel Európa Fit

Bevallom, a Hotel Európa Fit-ben sétálva, az volt az érzésem, hogy még a falak is támasztékot nyújtanak az itt tartózkodók számára. A feliratok, irányító és figyelmeztető táblák valóban segítséget nyújtanak, de nem tolakodóak. Az itt dolgozók készségesek és nyitottak a vendégek felé. Az embernek az az érzése, hogy amikor beszél velük, nem a négy csillagot látja villogni a tekintetükben, hanem az emberi hozzáállást.

A szálloda gyermekkorból, ifjú és dinamikus felnőttkorába lépett. 25 év alatt a vendéglátáson felül egy kiemelkedően működő tradicionális hévízi gyógycentrum és rehabilitációs részleg, valamint egészségközpont is létrejött.

A szálloda gyermekkorból, ifjú és dinamikus felnőttkorába lépett. Fotó: Hotel Európa Fit

„Valóban felismerhető egy időrendiség a hotelben, ami a gyógyászat evolúcióját érinti.” – mondja Lamperth Judit a Vitalium Medical Centre magánegészségügyi központ vezetője. A történetünkkel 2015-ben folytatódott a terület fejlődése, amikor az orvosi lézercentrum megalakult. Három irányultság vezetett bennünket: a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és a gégészeti vonalak. A gégészeti vonalon a horkoláskezelés az, amit ezzel a lézerberendezéssel végzünk, és elmondható, hogy a horkoló betegek 80 százalékánál hatásos. A nőgyógyászati kezelések során pedig jellemzően a menopauza kellemetlen tüneteit enyhítő beavatkozások a népszerűek. Gyakorlatilag a női szervek teljes körét érintjük, hiszen a vizelettartási problémákra, hüvelytágasságra, hüvelyszárazságra, a változó korban fellépő egyéb kellemetlen tünetekre és a hólyagsérvre is tudunk szolgáltatást nyújtani. A szépészeti beavatkozások egy ilyen szállodában egyértelműen kapcsolódnak, a pihenés és praktikum ötvözésének szintjén. Az anti-aging, fiatalítás, ránctalanítás vonalon, az arcot teljes egészében tudjuk kezelni, és nekem ez azért szimpatikus dolog, mert nem használunk semmilyen idegen anyagot, kemikáliát, nincsenek tűszúrások, és igazából a lézer nem hagy nyomot a bőrön. A vendégeink kényelmesen szépülhetnek és gyógyulhatnak ez idő alatt, amit itt töltenek.”

Ám nem elégedtek meg mindezzel, és egy komplex, diagnosztikával és járóbeteg-szakorvosi rendelésekkel egészült ki az egészségközpont szolgáltatási köre. A laboratórium, belgyógyászati, kardiológiai rendelésekkel együtt, összesen 15 szakrendelés működik itt. Az orvosi háttér rengeteget segített a hagyományos gyógyászatra érkező betegek ellátása során. A rehabilitáción is olyan páciensek veszik igénybe a szolgáltatást, akik épphogy kiléptek a kórház kapuján, így egyáltalán nem mindegy, hogy helyben is lehetséges orvosi tanácsot, kezelést kérniük. „Ha megnézzük a gazdasági mutatókat, jól látszik, hogy a magánegészségügyi vállalkozások évről évre milyen rekordokat döntenek bevételben, profitban, a mi szándékaink szerint a betegeink teljes körű ellátásának a biztosítása volt az elsődleges cél.” – folytatja Lamperth Judit. Az újonnan és nagy lendülettel fejlesztett rehabilitációs tevékenységünk során, a vendégeink szobájának matracmagasságától, és beépített kapaszkodóitól kezdve az orvosi diagnosztikával kísért gyógyulás folyamatáig mindent tudunk biztosítani.”

A nyolc különböző medence, minden igényt kielégít a pihenni és gyógyulni vágyók számára. Fotó: Hotel Európa Fit

A test és a lélek felfrissül a szállodában töltött pár nap alatt, és szinte dimenzióváltásként éli meg a hazatérést. Jó visszaemlékezni a gyógyászati kezelések sorára, és a többféle fürdési lehetőséget kínáló medencékre, melyből nyolc is található itt. Bár az emberek pihenni, gyógyulni jönnek ide, meglepetésként olyan minőségi ételekkel találkozhatnak az étkezések során, ami egészen biztosan eltér a hagyományos szállodai vendéglátástól. A szakácsok - akik maguk készítették pár órával azelőtt az ételt - készségesen ajánlanak különlegességeket és mesélnek a választható fogásokról.

Mindent összevetve arra bíztatnék mindenkit, hogy akinek az egészségi állapota megengedi, egy szaunaszeánszot mindenképpen éljen át a Hotel Európa Fit-ben tartózkodása során, és ha gyerekekkel érkezik, feltétlenül kérdezze meg, merre találja a „Roomli” szobát. Nem bánják meg.