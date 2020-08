A kémiai hámlasztás nyári alapszabályai

Jó hír, hogy az otthonra szánt kémiai hámlasztók jelentős részét nyugodtan használhatjuk nyáron is. Tévhit, hogy minden kémiai hámlasztó növeli a bőr fényérzékenységét: az AHA-félék (elsősorban a glikolsav) valóban érzékenyítő hatásúak lehetnek, a BHA (szalicilsav) és a PHA azonban nemhogy érzékenyebbé tenne a napsugárzásra, de még segíti is a természetes védekezőképességünket az UV-sugarak ellen.

Az otthonra szánt kémiai hámlasztók jelentős részét nyugodtan használhatjuk nyáron is. Fotó: Getty Images

Ez persze nem azt jelenti, hogy mellettük a fényvédelem ne volna fontos! A fényvédelem tudatos bőrápolás alapja, a legokosabb dolog, amit csak tehetünk a bőröregedés jelei ellen, a komolyabb bőrelváltozásokról nem is beszélve. A bőröregedés jeleinek mintegy 80 százalékáért a káros UV-sugarak a felelősek (elsősorban az ablaküvegen is áthatoló UVA). Éppen ezért, az év 365 napján érdemes fényvédőt használnunk. Nyáron pedig, amikor az UV-sugárzás nagyobb, ez különös odafigyelést igényel.

De mit lehet tudni az egyes hámlasztótípusok tekintetében?

A BHA (vagyis a szalicilsav) a szalicilátok kémiai családjának a tagja, ehhez a családhoz pedig több fényvédő összetevő is tartozik (például a homosalate). Így nem is annyira meglepő, hogy a BHA otthon használatos, 1-2 százalékos mennyiségben nem növeli a bőr fényérzékenységét, hanem egyenesen segíti annak természetes védelmi rendszerét.

Hasonló a helyzet a PHA-savval is. A PHA nemcsak az érzékeny bőr barátja, de kiváló nyári alternatívája az AHA-nak is, ha szeretnénk olyan, enyhe anti-aging hatással is bíró hámlasztót választani, ami nemhogy nem növeli a bőrünk fényérzékenységét, de segít is az UV-sugárzás ellen.

Az AHA hámlasztókról, és elsősorban köztük is a glikolsavról viszont érdemes tudni, hogy növelhetik a bőrünk érzékenységét az UV-sugárzásra. A jó hír viszont, hogy még az otthon használt erősebb, 10-12 százalékos mennyiségben sem jelentős az érzékenyítő hatás, és kellő fényvédelem mellett akár nyáron is folytathatjuk az AHA hámlasztónk használatát. Ha csak a mindennapi életünket éljük, ezzel bőven kompenzáljuk a fényérzékenyítő hatást.

Ha azonban nyaralni megyünk, vagy a szabadtéri sportok elkötelezettjei vagyunk, akkor érdemes az AHA hámlasztónkat félre tenni. A legjobb, ha előtte már egy héttel abbahagyjuk az AHA használatát, ennyi idő kell ahhoz ugyanis, hogy a bőr elhalt hámsejtrétege, melytől a bőrápolásban egyébként szabadulni igyekszünk, visszaépüljön a bőrünk felszínén, és egy csekély természetes védelmet adjon.