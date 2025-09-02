Teljes holdfogyatkozás lesz a hétvégén – szabad szemmel is látható majd, ha elég világos lesz

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát és 20:53-ig tart majd. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.

Egy 2018-as teljes holdfogyatkozás. Fotó: Getty Images

A holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi - magyarázták. Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a vöröses-barnás holdkorong.

A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21:57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára. A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség.