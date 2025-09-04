Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Rossz a nyelvtudása, felfüggesztették a magyar orvost az Egyesült Királyságban – már hatodik alkalommal

Polgári Lilla
Sokadjára függesztették fel egy magyar orvos engedélyét az Egyesült Királyságban, mivel nem beszél elég jól angolul.

Egy magyar orvos engedélyét újra felfüggesztették az Egyesült Királyágban, mivel nem beszél elég jól angolul, ezért a betegeket is veszélyezteti. A nyelvtudásával kapcsolatban először 2019-ben merültek fel aggályok, mikor egy cukorbeteg páciens dokumentációjában követett el súlyos hibákat. Ezért kollégái folyton ellenőrizték a munkáját, ami jelentős terhet jelentett - írja a The Sun.

A brit Általános Orvosi Tanács ezért elrendelte, hogy tegyen angol nyelvvizsgát, de ő nem érte el a szükséges pontszámot. Ennek eredményeként először hat hónapra felfüggesztették.

Egy orvos jegyzetel.
Fotó: Getty Images

Egy későbbi meghallgatáson kiderült, hogy egy újabb vizsgán sem ment át, ami ismét 12 hónapos felfüggesztést eredményezett. Ezt három újabb meghallgatás követte, és velük együtt még három, 12 hónapos felfüggesztés, mivel az orvos továbbra sem érte el a szükséges pontszámot a sikeres vizsgához.

A legutóbbi, augusztus 29-i meghallgatás bizottsága is arra a megállapításra jutott, hogy a doktornő angol nyelvtudása továbbra sem éri el azt a szintet, hogy biztonsággal praktizálhasson az Egyesült Királyságban. Az orvos állítólag több angol nyelvtanfolyamot is elvégzett, de ezekről nem tudott hiteles dokumentációt bemutatni, így ezúttal határozatlan időre függesztették fel az engedélyét.

