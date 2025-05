Fontos határidő közeleg: május 20-ig igényelhető az adókedvezmény

A nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagsággal rendelkező magánszemélyek a befizetéseik után járó adóvisszatérítésről május 20-ig, az szja-bevallás határidejéig rendelkezhetnek; a lépés elmulasztásával évente több milliárd forint adóvisszatérítésről mondanak le az érintettek - közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, hogy az adózók számára a NAV az idén is elkészítette azt a bevallástervezetet, amelyet az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők az eSZJA portálon tekinthetnek meg. Azoknak, akik rendelkeznek önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tagsággal, nyugdíj-előtakarékossági számlával vagy nyugdíjbiztosítással, a portálra történő belépésnél a befizetendő vagy visszaigényelhető adójuk mellett az öngondoskodást szolgáló befizetések után járó adóvisszatérítést is célszerű ellenőrizniük.

Ismertetik, hogy aki nem csak egy pénztárban rendelkezik tagsággal, annak nyilatkoznia kell arról, melyik pénztári számlájára érkezzen az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári befizetésekre összesen járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos kedvezmény. Azoknál, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár a 280 ezer forintot is elérheti az szja-visszatérítés. Fontos tudni, hogy az adóvisszatérítésnél csak egyetlen pénztári számla jelölhető meg. A bevallás elkészítésénél a NAV automatikusan azt a számlát ajánlja fel, ahová az előző évben is kérte a pénztártag a visszatérítést.

Minden évben több milliárd forint adóvisszatérítésről mondanak le azok az érintettek, akik elmulasztják ezt. Fotó: Getty Images

A közlemény szerint azoknak, akik hosszú távon gondolkodnak és főként az időskori megélhetésüket tartják szem előtt, célszerű a nyugdíjpénztári számlájukra kérni a visszatérítést. Ebben az esetben a tagság kezdetétől számítva 10 év után lehetőség van a számláról kifizetést igényelni, illetve a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető. Jelezték ugyanakkor, hogy akik rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, számukra az egészségpénztári visszatérítés lehet a jobb választás, hiszen abból akár a hozzátartozók egészséggel összefüggő kiadásai is fedezhetők, sőt egyebek mellett a lakáshitel-törlesztés is finanszírozható.

Kiemelték, hogy 2024-ben az ÖPOSZ-hoz tartozó önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárakhoz 222 milliárd forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 34,8 milliárd forint szja-visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 4 milliárd forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél. A közlemény idézte Mohr Lajost, az ÖPOSZ elnökét, aki elmondta, az idei év újdonsága, hogy a tavaly szeptemberi egyenleg erejéig lakhatási célra, illetve jelzáloghitel-törlesztésre is felhasználható a nyugdíjpénztárakban megtakarított összeg.