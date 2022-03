Zöldségek, amelyekben sok a tápanyag

A zöldségek rendszeres fogyasztása is elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket. Az alábbiakban a Healthline gyűjtése alapján bemutatjuk, mely zöldségek emelkednek ki a mezőnyből tápanyagmennyiség tekintetében.

A megfelelő tároláson múlik, hogy az ínycsiklandóan friss gyümölcsök és zöldségek meddig őrzik meg minőségüket a vásárlás után.

Spenót

A spenót többféle antioxidánst is tartalmaz, például karotint és luteint, valamint különösen gazdag K-vitaminban, ezért jót tesz a szívnek és segíthet csökkenteni a vérnyomást. A kalóriatartalma pedig rendkívül alacsony.

Sárgarépa

A sárgarépa tele van A-vitaminnal és béta-karotinnal. Kutatások szerint rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a végbélrák és tüdőrák kialakulásának esélyét. Sok benne a kálium, valamint a C- és a K-vitamin is.

A sárgarépa és a brokkoli is a legtápanyagdúsabb zöldségek közé tartozik.

Fotó: Getty Images

Brokkoli

A brokkoliban lévő szulforafánnak is rákmegelőző tulajdonsága van, emellett sok benne a C- és a K-vitamin, a folsav, a mangán és a kálium is.

Fokhagyma

Afokhagymasokak kedvence, és érdemes is belőle minél többet fogyasztani. Segít egyebek mellett a koleszterinszint csökkentésében és avércukorszintnormalizálásában. Allicintartalma pedig rákmegelőző hatású, és a hasi zsírpárnák lefaragásában is szerepet játszhat.

Kelbimbó

A finom és változatosan elkészíthető kelbimbóban lévő kaempeferol nevű antioxidáns védi a sejteket az oxidatív stressztől és számos krónikus betegség megelőzésében segít. Ez a zöldség emellett gazdag folsavban, magnéziumban, káliumban, valamint A-, C- és E-vitaminban is.

Zöldborsó

A zöldborsó sokak kedvence. Rostban gazdag, így fogyasztása hozzájárul az emésztőrendszer egészségéhez. A benne lévő szaponinoknak rákmegelőző hatást tulajdonítanak. Remek növényi fehérjeforrás, sok benne a niacin, a folsav, illetve az A-, a C- és a K-vitamin is.

Cékla

A csodás színű cékla nitráttartalma segít egészséges tartományban tartani a vércukorszintet és fokozhatja a sportteljesítményt. Védi a szív egészségét is. Alacsony a kalóriatartalma, cserébe pedig jelentős mennyiségben tartalmaz folsavat, rostokat és mangánt.

Spárga

A spárga folsavtartalma különösen magas, ezért várandós nők számára igazi szuperélelmiszer. Védi a májat és a vesét is, sok benne a szelén, a K-vitamin, a tiamin (B1-vitamin) és a riboflavin (B2-vitamin) is.

Vöröskáposzta

A vöröskáposzta rost- és C-vitamin-tartalma kiemelkedően magas. Segít egészséges tartományban tartani a koleszterinszintet, illetve megőrizni a normál a testsúlyt. Védi a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól.

Karfiol

A karfiolban számos olyan értékes tápanyag van, amelyeknek rákmegelőző hatást tulajdonítanak. A kalóriatartalma igen alacsony, miközben az egyik legváltozatosabban elkészíthető zöldségféle. Folsav-, C-vitamin- és K-vitamin-tartalma is igen jelentős.