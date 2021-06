Nagyot drágulnak a gyümölcsök

A szokatlanul hideg és csapadékos április, illetve május a hazai gyümölcstermesztőket is nehéz helyzetbe hozta. Egy Pomáz melletti eperföld tulajdonosa az RTL Klubnak úgy nyilatkozott: nagyjából kéthetes csúszásban vannak, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt az első virágok lefagytak. A rossz terméshez hozzájárult tavaly a fényszegény ősz is, ami miatt a növényeken is jóval kevesebb virágkezdemény jelent meg.

Az aszalt gyümölcsök valóban egészségesek? A kérdés megválaszolásához érdemes összegyűjtenünk e különleges finomságok legfőbb tulajdonságait, melyek alapján nem lesz nehéz döntést hoznunk. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Drága lesz az eper és a cseresznye is

A boltokban már hetek óta árusítanak magyar epret, egyelőre főleg a fólia alatt nevelt gyümölcsöket, a szabadföldi még csak most jelenik meg a piacokon. A magyar szamóca 30 százalékkal drágább, mint az elmúlt években, a külföldi gyümölcs a szállítási költségek ellenére is feleannyiba kerül. A Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint az ára tartósan magas, kétezer forint fölött maradhat.

A hideg és csapadékos idő a hazai epertermést is megtizedelte. Fotó: Getty Images

Szintén magas, 2500-3000 forint körüli áron kezdhetik el hamarosan árulni a cseresznye kilóját is. Idén ebből is nagyjából feleannyi termett, mint a sokéves átlag. A terméktanács szerint a szezon második felében, június végén javulhat a helyzet, akkor harmadával olcsóbb lehet majd ez a gyümölcs. Az alma kilójáért átlagosan 450 forintot kell fizetnünk, ami majdnem ugyanannyi, mint a banán vagy a narancs ára a szezonján kívül.