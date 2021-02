10 immunerősítő nyersanyag a hidegben

Vajon miért télen betegszünk meg gyakrabban, és miért ekkor figyelünk jobban immunrendszerünk védelmére, hiszen az évről évre ismétlődő négy évszak hatásaihoz volt időnk hozzáalkalmazkodni.

Megfázásos betegségek fokozott gyakorisága télen

Kevesebb testmozgás, passzívabb hétköznapok

Napsütéses órák számának csökkenése

Lehangoltság, fáradékonyság

Egyoldalú és kalóriadúsabb táplálkozás

Friss nyersanyagok kisebb választéka

Hőkezelt élelmiszerek preferálása, a nyersek háttérbeszorítása

Immunerősítő alapanyagok

1. Grapefrút

2. Sütőtök

3. Cékla

4. Csicsóka

5. Savanyú káposzta

6. Fokhagyma

Ha végigvesszük az okokat, melyek ennek hátterében állhatnak, aA tél, ez a különleges évszak, a maga nyújtotta szép ünnepeivel, környezeti adottságaival és programlehetőségeivel nem szabad, hogy legyengítsen bennünket. A téli szezon alapanyagai pedig tökéletesen képesek fedezni minden szükséges összetevőt szervezetünk kiegyensúlyozott működéséhez., melyek fogyasztásával egészségesen és energikusan átlendülünk a hideg hónapokon:év végi immunerősítő. Mivel rostban gazdag és szénhidrátban szegényebb gyümölcs, rendszeres fogyasztása a téli súlygyarapodást segíthet kiküszöbölni. Keserűanyag-tartalma miatt a természetgyógyászat emésztésjavításra és gombás fertőzések kezelésére is alkalmazza.Rendkívül magas ásványi anyag- (pl. kalcium, cink, réz, mangán, stb.) és vitamin- (pl. B- és C-vitamin, karotin, folsav, stb.) tartalommal rendelkezik. Ezekés étrendi kezelésére is. Védi bőrünket a téli hidegben és enyhe hashajtó hatása támogatja a székletürítési nehézségeket.Ez igazi hazai vitamin- és ásványianyag-bomba . Dúskál a B- és C-vitaminban, karotinban, kalciumban, foszforban, folsavban és vasban. Már a népi gyógyászat is alkalmazta vérképzésre, májtisztításra, nátha kezelésére és hashajtásra is. Vörös festékanyagának antioxidáns hatása a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát csökkenti.Ez a gumós zöldség a burgonyához hasonlít, csak kissé édesebb ízű. Magas vitamin-, ásványi anyag- és esszenciális aminosav- tartalma mellett a legjobb inulinforrásként van számon tartva., mely prebiotikus (bélbaktériumokat tápláló) hatása révén kedvezően befolyásolja a bélbaktériumok szaporodását. Képes késleltetni vagy meggátolni egyes tápanyagok vagy élelmiszer összetevők felszívódását, ezért kedvező hatással van a húgysav-, a triglicerid és vércukorszintre is.Ennek a téli finomságnak. Egyik a benne lévő tejsavbaktériumok áldásos hatása a bélrendszerünkre, mely az ünnepek után sokszor egyensúlyát veszti. Magas rosttartalma segíti a lelassult perisztartika miatti székrekedéses és aranyeres panaszok enyhítését vagy megelőzését. Végül a kimagasló C-vitamin- (és egyéb összetevői: pl. B1-vitamin, niacin, karotin, foszfor, kalcium, kálium, magnézium , nátrium, flavonoidok) tartalmának köszönhetően fokozza az ellenálló képességünket és csökkenti a gyulladásos folyamatokat.Kéntartalmú vegyületeinek köszönhetően erős antibakteriális és gombaellenes hatású, ezért az őszi és. Antioxidáns összetevőinek (pl. allicin, C- és E-vitamin) köszönhetően immunerősítő, érvédő és daganatellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, de alkalmazhatjuk, mint értágító, koleszterincsökkentő, nyákoldó, emésztést elősegítő, bélfertőtlenítő vagy epe- és májműködést fokozó alapanyagként is.