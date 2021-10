A legjobb tippek gyomorégés ellen

Jó, hogy a fűző már nem divat...

A régi nagyasszonyok, úri hölgyek sokat szenvedhettek a refluxos tünetektől, hiszen például a XIX. század női divatja megkövetelte a derék hangsúlyozását: még a legkarcsúbbak is abronccsal, halcsonttal feszesített, szűk míderbe, fűzőbe szorították magukat. A szűk ruha, a szoros öv, a feszes farmer azért ma is felnyomja a gyomrot, megrövidíti a záróizmot, úgyhogy a refluxra hajlamosak jó, ha gondolnak erre is.