A Fa elemhez tartozó, Pentagram® regenerációnak megfelelő gyógynövény-koncentrátum a REGALEN csepp, melyet nagyon jól kiegészít krém párja, a PROTEKTIN.

TESTI ÉS LELKI OKOK

A REGALEN elsősorban az emésztőrendszer szerveinek elégtelen működéséből vagy az egészségtelen táplálkozásból eredő, emésztőrendszeri problémák kezelésére szolgál. Ám mivel a REGALEN – mint az összes Pentagram® készítmény – fizikai, szellemi és lelki síkon egyaránt kifejti hatását, a minél intenzívebb hatás eléréséért pozitív gondolatokkal és megerősítésekkel is kiegészíthetjük szervezetünkre gyakorolt befolyását. A REGALEN a kiegyensúlyozottság, a kreativitás és az ellazulásra való képesség támogatásával segíthet a lelki egyensúly visszaállításában nehéz élethelyzetek esetén.

Az ehhez a gyógynövény-koncentrátumhoz tartozó érzelmi vonatkozások a túlérzékenység, a félénkség, a feszültség, a harag, az ingerlékenység. Ezek az érzelmi állapotok sokszor kellemetlen fizikai tünetekben nyilvánulnak meg – ismert tény, hogy az emésztőrendszer és a központi idegrendszer között szoros kapcsolat van. Jellemző pszichoszomatikus betegség például a reflux, a különböző táplálkozási zavarok. Emésztőrendszeri problémák kialakulhatnak az emésztőnedvek elégtelen termelődése miatt, a rendszertelen táplálkozás, a túl sok vagy túl zsíros, nehéz étel fogyasztása következményeként is.

Reflux vagy gyomorégés akkor jelentkezhet, ha a gyomornedv visszacsorog a nyelőcsőbe, de feljuthat a szájüregig vagy felső légúti panaszokat is okozhat. Ez a visszacsorgás normális esetben is előfordul, azonban, ha ez gyakori és tartósan fennáll, akkor kialakulhat a refluxbetegség.

SEGÍTŐ REGALEN

Ez a készítmény magas keserűanyag-tartalmának köszönhetően jelentős mértékben támogatja az emésztést, és segít a szervezetnek, hogy megszabaduljon a salakanyagoktól. Kiválóan alkalmazható különböző tisztítókúrák támogatásában, mivel serkenti a méreg- és salakanyagokat feldolgozó és eltávolító szervek (máj, bélrendszer) működését. Segít megtisztítani a vért, a szöveteket, az emésztőrendszert. A májműködés javításával jótékonyan hat a szervezet valamennyi fiziológiai folyamatára.

E magas hatóanyag-tartalmú, erős méregtelenítő és antioxidáns hatású csepp rendbe hozza az emésztést, jótékonyan hat gyomorégés (reflux), telítettségérzés, puffadás, irritábilis vastagbél, émelygős rosszullét és kellemetlen szájszag esetén is. Reflux esetén étkezés előtt fél órával érdemes bevenni a REGALEN cseppeket.

Mindemellett ösztönzi az epehólyag működését, használatával megelőzhető az epehólyag-gyulladás és az epekő kialakulása. Regenerálja a sárgaságon, mononucleosison átesett, valamint az alkohol, mérgező anyagok és gyógyszerek által roncsolt májat, ráadásul kiválóan alkalmazható a máj kóros elzsírosodása esetén is.

Mivel csodálatos regeneráló hatása a kiegyensúlyozott lelkiállapot meglétében is segít, így a pszichés okokból kialakuló emésztőrendszeri problémák felszámolásában is hatékony.

KIVÁLÓ TÁRS A PROTEKTIN KRÉM

A REGALEN csepp pompás társa a PROTEKTIN regeneráló és tisztító hatású gyógynövénykrém az emésztőrendszer megfelelő működésének támogatásában. Máj-, epehólyag-, gyomor-, lép- és hasnyálmirigyprobléma okozta fájdalom esetén a has felső harmadában kenjük be PROTEKTIN krémmel a fájdalmas területeket. Felfújódás, de még csecsemőkori hasfájás esetén is hatékony – finoman masszírozzuk be a krémmel a hasat. Kismamák májműködésének megerősítésében (a várandósság igénybe veszi a májat) is nagy hatékonysággal alkalmazható ez a krém.

A terapeuták tapasztalatai azt mutatják, hogy a PROTEKTIN (és ez mind az öt Pentagram® bioinformációs krémre igaz) nem csak akut, hanem krónikus problémák esetén is sikerrel alkalmazható.

