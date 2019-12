Egyszerű trükk, amellyel 17 kilót lehet fogyni

53 kilót fogyott egy nő. Nézze meg, hogyan csinálta!

Helytelen étkezési szokások és a mozgáshiányos életmód miatt a nő már középiskolásként elkezdett hízni, és a helyzet az évek múlásával egyre rosszabb lett. Ezt egyrészt az egészsége is megsínylette - már könnyű séta közben is nehezen lélegzett -, emellett pedig nem is érezte jól magát a bőrében. Utálta, ha lefényképezik, mert a fotókon sem a testét, sem kerek arcát nem szerette viszontlátni. Talán már érlelődött is benne a változás gondolata, amikor egyik kollégája félrehívta és megkérdezte tőle, mégis mit művel magával, mit tesz a testével. Nem látja, mennyi súlyfelesleget cipel magán és ez milyen ártalmas az egészségére? Mayibongwe ekkor 75 kiló volt, az elsőre bántónak ható szavak azonban szinte azonnal kijózanító erejűek voltak számára.

A színes ételek segíthetnek egészségünk megőrzésében és a fogyásban is. Fotó: iStock

Szivárvány étrenddel a cél felé

Mivel abban biztos volt, hogy diétázni nem tud, úgy döntött, változtat az étrendjén. Megnézte, milyen ételek kerülnek a tányérjára, és arra jött rá, hogy rengeteg barna színű ételt eszik, zöldet és más színűt alig. Ekkor döntötte el, hogy ezután színesen fog étkezni, vagyis a szivárvány étrendet követi majd. A döntést gyorsan meghozta, de a változás nem ment zökkenőmentesen, egyik percről a másikra. Eleinte nagyon hiányoztak neki a kedvenc ételei, de rövid idő alatt megértette, hogy olyan ételeket kell fogyasztania, amelyekkel jót tesz a testének, hogy az még sokáig jól tudjon működni.

Miközben ezen dolgozott, azt is észrevette, hogy plusz kilói elkezdtek leolvadni, és egyre több energiája lett. Ezért keresett egy olyan mozgásformát, amely kihívást jelentett számára, ugyanakkor örömet is. Eleinte csak otthon tornázott, majd a futás mellett döntött. Eleinte kisebb távokat teljesített, mára viszont lefutotta élete első 5 kilométerét is egy versenyen.

A kitartás a kulcs

Mayibongwe mindenkinek azt tanácsolja, hogy ne tévesszük szem elől soha azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ennek érdekében olyan étrendet kövessünk, amit be tudunk tartani, valamint sportoljunk rendszeresen, és ez jelentsen kihívást. Emellett az is nagyon fontos, hogy ne foglalkozzunk a negatív emberekkel és véleményekkel. Egyesek tőle is azt kérdezték a fogyása láttán, hogy nem beteg-e, de ő nem figyelt az ilyen megnyilvánulásokra, kizárólag a saját útjára fókuszált. Az eredmény pedig nem is maradt el: súlya mindössze nyolc hónap alatt 75 kilóról 58 kilóra csökkent.

Forrás: health24.com