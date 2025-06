Jelek, hogy a tested gyorsabban öregszik, mint kellene

Az öregedés életünk első pillanatától megkezdődik, és bárhogy harcolhatunk ellene, megállítani nem lehet. Látványosabb jelei inkább a harmincas és negyvenes éveinkben jelentkeznek, ettől az életkortól értékelődik fel az is, ha valaki úgy dícsér meg minket, hogy "jól tartod magad", vagy "éveket tagadhatnál le". Nem mindenki öregszik azonban ugyanolyan tempóban, ezt pedig genetikánk és életmódunk is egyaránt befolyásolhatja. A The Healthy cikke összegyűjtötte, milyen jelek utalhatnak rá, hogy a testünk a tényleges életkorunknál is előrébb jár.

Eltűnőben a hajad, és máshol is veszítesz a szőrzetedből

A hajvonalad alól kikandikáló fejbőr az öregedés egyik jól ismert jele, ugyanakkor nem csak a testünk ezen részéről távozhat gyorsabb ütemben a szőrzet. Hogyha már a harmincas éveidben azt veszed észre, hogy a karodon, lábadon vagy akár az intim régióban megritkulnak a szőrszálak, az azt jelezheti, hogy a tested gyorsabban öregszik, mint gondolnád.

A hajhullás és a ráncok megjelenése is az öregedés jele lehet. Fotó: Getty Images

Majd' megszakadsz, ha a 15 kilós kutyatápot be kell emelni a csomagtartóba

Az öregedés során az izomerő is folyamatosan leépül, így ha azt veszed észre, hogy a veled egykorú ismerőseidnél gyengébb vagy, az sem feltétlenül csak az edzések elhanyagolásának tudható be. Ezen ugyanakkor lehet még segíteni: rendszeres testmozgással és aktív életmóddal csökkenthető az izomvesztés mértéke. Ráadásul a rendszeres testmozgás képes csökkenteni az öregedéssel együtt járó kedvezőtlen élettani változások jelentős részét is.

Egyre gyakrabban jelennek meg rajtad foltok és zúzódások

A korai öregedés egyik fontos és gyakran figyelmen kívül hagyott jele, hogy könnyebben keletkeznek a bőrünkön zúzódások, és ezek lassabban gyógyulnak, mint korábban – mondja Dr. Adam Friedman, a washingtoni George Washington Orvostudományi és Egészségtudományi Iskola bőrgyógyászati tanszékének ​​professzora. A napfénynek nagymértékben kitett bőrfelületek gyorsabban öregednek, a bennük lévő apróbb erek már kisebb nyomásra is megrepedhetnek, ami lilás foltokat hagyhat az érintett területen.

Több ráncod van, mint a volt középiskolás osztálytársaidnak

Az öregedés árulkodó jelei a ráncok és a megereszkedett bőr, és ezek megjelenésének sebessége arra utalhat, hogy gyorsabban öregszel, mint amennyire a korodhoz képest kellene. A genetika ebbe is beleszólhat, de a laza, ráncos bőr kialakulásában nagy szerepet játszanak az életmódbeli döntések. Az étrend például igazoltan hatással lehet a ráncosodásra: tanulmányok szerint az antioxidánsokban gazdag ételekben, például színes gyümölcsökben és zöldségekben gazdag élelmiszerek egészségesebb bőrt és kevesebb ráncot eredményeznek, mint a telített zsírokban, feldolgozott élelmiszerekben és cukros ételekben gazdag étrend. Emellett persze a dohányzás, a napsütésnek való, túlzott kitettség és az alkoholfogyasztás szintén felgyorsítja a bőr öregedését.

Kifogásokat keresel, hogy ne kelljen a barátaiddal elmenni szórakozni

A depresszió nem feltétlenül fokozódik az életkorral, de a nem megfelelő mértékű öregedéssel együtt járhat – mondja Karol Ward, egy New York-i szociális munkás. „Az emberek depresszióssá válhatnak, ha fizikai egészségük romlik, és nem szívesen vesznek részt olyan programokon, mint korábban” – mondja. Nem csak az olyan megerőltető tevékenységeket utasíthatják emiatt vissza, mint például a falmászás vagy egy hosszabb távra tervezett kerékpártúra, de sokszor már egy közös vacsorát is visszautasítanak ilyen-olyan indokkal. A bezártság ugyanakkor csak tovább fokozza a depresszió tüneteit, az öngerjesztő folyamatból pedig egyre nehezebb lesz kiutat találni.

Az emberek folyton azt hiszik, hogy idősebb vagy, mint amennyi valójában

Amikor egy ember „valódi” korának felméréséről van szó, szemben a kronológiai korával, az agyunk elég pontos – mondja Dr. Steven Austad, az Alabamai Egyetem tanszékvezetője. „Kérj meg egy tucat idegent, hogy tippeljék meg a korodat! A válaszainak átlagos értéke elég jó mutatója lesz a tested biológiai korának” – mondta a szakember.