Az 4 legjobb házi gyógymód fogfájásra – gyors enyhülést hoznak

Mindenekelőtt fontos, hogy évente kétszer feltétlenül javasolt felkeresni házi fogorvosunkat. A rendszeres szűrés révén ugyanis még a kellemetlen panaszok kialakulása előtt fény derülhet a kezelendő problémákra. Ezzel együtt persze előfordul, hogy megsajdul a fogunk, ami a legtöbb esetben fogszuvasodás következménye. Ilyenkor a fogak felszínén lerakódó lepedék, avagy plakk baktériumai okozzák a bajt. Az anyagcseréjük melléktermékeként képződő savak ugyanis károsítják a fogzománcot, érzékennyé téve az érintett fogat, fogakat a különböző külső behatásokkal szemben.

A fogfájás otthoni kezelése

Fogfájás esetén érdemes mihamarabb fogorvossal konzultálni. Megeshet ugyan, hogy átmenetileg magától enyhül vagy elmúlik a tünet, nagy valószínűséggel azonban később is vissza fog térni, ha nem szüntetjük meg a kiváltó okát. Persze a gyakorlatban nem mindig tudunk néhány órán belül eljutni a fogorvosi rendelőbe, addig is pedig valahogy együtt kell élnünk a fájdalommal. A WebMD és a Healthline egyaránt ilyen esetekre gyűjtött össze néhány otthoni kezelési módszert, amelyekkel rövid távon úrrá lehetünk a kínzó fogfájáson – ezeket mutatjuk be alábbi galériánkban.

