4 dolog, ami a fogíny visszahúzódásához vezethet

Az egészséges íny hozzájárul ahhoz, hogy minél tovább megtarthassuk fogainkat. Ezzel szemben a fogíny visszahúzódása komoly problémát okozhat, hiszen a szabaddá váló fognyak- és gyökér fogérzékenységhez, sőt, akár még komoly fájdalmakhoz is vezethet. A probléma hátterében számos ok állhat, de a leggyakrabban valamilyen fogápolási baki a fő kiváltója. A Your Dental Health Resource gyűjtése alapján sorra vesszük, mikre érdemes nagyobb figyelmet fordítanunk fogaink és ínyünk védelme érdekében.

Elképzelhető, hogy sürgősen változtatnunk kell bizonyos fogápolási szokásainkon.

Fotó: Getty Images

Kemény fogkefe, durva fogmosás

Ha túl kemény sörtéjű fogkefét választunk, vagy túlságosan rányomjuk a kefét a fogainkra és az ínyünkre sikálás közben, azzal nemcsak a fogzománcot, hanem az ínyszövetet is károsíthatjuk. Ennek sajnos előbb-utóbb fogérzékenység, gyakori fogínyvérzés, illetve ínyvisszahúzódás lesz az eredménye. A legjobb, ha puha sörtéjű fogkefét használunk, és azzal is csak finom mozgásokat végzünk - a lepedék eltávolításához egyébként sem szükséges túl nagy erővel sikálni a fogakat, inkább az alaposság a fontos.

Ínybetegségek

A fogíny visszahúzódásának hátterében gyakran áll valamilyen ínybetegség, jellemzően a lepedék és a baktériumok által kiváltott gyulladás és fertőzés. Ha elhanyagoljuk vagy rosszul kezeljük ezeket az ínyproblémákat, akkor szinte egyenes út vezet az ínyvisszahúzódáshoz. Ha gyanítjuk, hogy valami nem stimmel az ínyünkkel, mielőbb keressük fel fogorvosunkat.

Ha csak időnként tapasztalunk szájszárazságot, még nem jelent nagy problémát: a folyadékbevitel növelésével egyszerűen orvosolhatjuk az átmeneti panaszt, megszüntethetve a kellemetlen szájszagot. Vannak azonban, akik krónikus szájszárazsággal, más néven xerosztómiával küzdenek, ez pedig már komolyabban kihat a fogak egészségére.

Rosszul álló fogak

A csálén álló fogak nemcsak esztétikailag jelentetnek problémát, hanem akár az alapos fogtisztítást is ellehetetleníthetik, ezáltal pedig emelhetik az ínybetegségek és a fogínyrecesszió kockázatát is. Elképzelhető azonban, hogy egy fogszabályzó rendezi a problémát - a megoldási lehetőségekről kérdezzünk meg egy szakembert.

Fogcsikorgatás

Azzal talán nem mondunk újat, hogy a fogcsikorgatás nem éppen nevezhető fogkímélő szokásnak, azt viszont már kevesebben tudják, hogy az ínyre is kártékony hatással lehet. A fogcsikorgatás olyan erős nyomást gyakorolhat a fogakra, amely - a fogak megrepedése és törése mellett - ínygyulladást is okozhat, így közvetetten felgyorsíthatja az ínyvisszahúzódást.

Mit tehetünk?

Ha ínyvisszahúzódással küzdünk, mindenképpen forduljunk fogorvoshoz, aki feltárhatja a probléma pontos okát. Csak így kaphatunk ugyanis célzott kezelést vagy megoldási javaslatot, amellyel visszafordíthatjuk, vagy legalább csökkenthetjük a fogak és az íny károsodását.