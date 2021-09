Az éjszakai fogcsikorgatás nemcsak annak kellemetlen, aki esetleg ébren van és hallja, hanem az alvónak is: károsítja a fogait, fejfájást és a nyak merevségét is okozhatja. Korábbi cikkünkben a lehetséges gyógymódokat jártuk körül.

A bruxizmus fokozatosan súlyosbodhat addig az állapotig, amikor már komoly panaszokat okoz. Ezek közé tartozik a hangos fogcsikorgatás, a letört vagy meglazult fog, a fáradt vagy feszes állkapocsizmok, és az őrlőfogak felületi dudorainak lecsiszolódása is. Előfordulhat továbbá a fogzománc károsodása, ami miatt felszínre kerül a foggyökér. Az is előfordulhat, hogy megváltozik a száj nyitásának és zárásának mértéke, és ropog vagy kattog az állkapocs. Gyakori az áll, a nyak vagy az arc fájdalma, illetve a fülfájásszerűfájdalomés a halánték körüli tompa fejfájás. Emellett kialakulhat a rágás miatti sérülés az arc belső oldalán a szájüregben, illetve többször fel is ébredhetünk éjszaka. Az orvostudomány egyelőre nem teljesen érti, mi okozza az éjszakai fogcsikorgatást, egyes kutatások szerint viszont összetett testi, lelki és örökletes okai lehetnek.

Vannak, akik olyan hangot adnak ki éjszaka, mintha kavicsot rágnának. Fotó: Getty Images

Kockázati tényezők

A bruxizmus kialakulásában számos kockázati tényező játszik szerepet. Így például:

a stressz: a fokozott szorongás és feszültség így mutatkozik meg az éjszakai pihenés közben

az életkor: a fogcsikorgatás gyakori gyerekkorban, de felnőttkorra általában megszűnik

a személyiségtípus: olyanoknál nagyobb a kockázata, akik agresszív, versengő vagy hiperaktív jegyekkel jellemezhetőek

gyenge színvonalú fogászati kezelés: nem megfelelő magasságú tömés, korona vagy fogpótlás

gyógyszerek vagy más hatóanyagok: a pszichiátriában alkalmazott egyes gyógyszerek, így az antidepresszánsok mellékhatása lehet a fogcsikorgatás, de a dohányzás, a koffeines és alkoholos italok fogyasztása, illetve egyes rekreációs drogok használata is növelheti a gyakoriságát

bruxizmussal diagnosztizált családtag: az éjszakai fogcsikorgatás általában a család több tagjánál is jelentkezhet, tehát ha valakinél diagnosztizálják, akkor érdemes a többieket is kivizsgáltatni

egyéb betegségek: a bruxizmus több mentális és testi betegség kísérőjelensége lehet, így a Parkinson-kór, a demencia, areflux(GERD), az epilepszia, éjszakai pánikzavar, alvási apnoé, illetve figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD).

Kezelési módszerek

A bruxizmus kezelésére számos módszert ajánlanak a szakértők. Javallott az alvás közben az alsó vagy felső fogsoron viselhető harapásemelő vagy fogvédő sín, amely rugalmas szilikonból készül, és megakadályozza a fogak összedörzsölődését. (Jóllehet az interneten rendelhető előregyártott sín is, érdemes inkább személyre szabott eszközt készíttetni a fogorvossal, fogtechnikussal.) Amennyiben három-hathavonta cserélik, vékonyabb szilikonból is készülhet, amit talán könnyebb megszokni. A rossz tömés vagy fogpótlás korrekcióját is elvégzi a fogorvos, illetve, ha a fogcsikorgatás miatt túlságosan megkoptak a fogak, koronára is szükség lehet. A fogorvos továbbá azt is meg tudja tanítani, hogyan tartsuk helyesen az állkapcsunkat, ha valamely rossz szokás a bruxizmus oka.

A bruxizmus gyógyításához a nappali stressz mértékének csökkentése elengedhetetlen, ebben segíthet a relaxáció vagy meditáció elsajátítása, valamint pszichológiai viselkedésterápia. Amennyiben a fogcsikorgatást reflux okozza, gasztroenterológiai kivizsgálást kell kérni. Súlyos esetben - de csak rövid időre - felírhatnak izomlazító gyógyszert is, amelyet lefekvés előtt kell bevenni. Talán meglepően hangzik, de az idegeket átmenetileg bénító botox-injekciós kezelés is alkalmazható a bruxizmus enyhítésére.