A táplálkozásunk során bevitt élelmiszereket a szervezetünk mikro- és makrotápanyagokra bontja szét, hogy azokból energiát nyerhessen. A táplálék feldolgozása rendkívül összetett fizikai és kémiai folyamatok során zajlik le, melyekben nagyon fontos szerep jut az úgynevezett emésztőenzimeknek. Ezek a mikroszkopikus méretű, fehérjetermészetű anyagok bontják a fehérjéket, szénhidrátokat és zsírokat is, feladatuk azonban nem merül ki ennyiben: fontos szerepük van például azimmunrendszermegfelelő működésében, a hormonok termelődésében, illetve a vitaminok és ásványi anyagok raktározásában is.

Ezért fontosak az emésztőenzimek Ha szervezetünk nem jut időről időre megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, működése lelassul, életfunkcióink romlani kezdenek. Az étel bevitele azonban csak az első lépés, le is kell bontani azt, hogy testünk a különféle tápanyagokat hasznosítani tudja. Ebben segítenek az emésztőenzimek.

Betegség is állhat az enzimhiány hátterében

Az enzimek egy részét a szervezet képes maga is előállítani. Legnagyobb arányban a hasnyálmirigyben termelődnek, de a szájüregben lévő nyálmirigyek, a gyomor és a máj is termel ezekből a fontos anyagokból. Bizonyos enzimek viszont kizárólag táplálkozással juttathatóak a szervezetünkbe, például gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával. Sajnos azonban a változatos és tápláló, egészséges étrend mellett is hiányt szenvedhetünk belőlük, amelynek hatására testszerte jelentkezhetnek kellemetlen panaszok.

Sok esetben valamilyen betegség áll az enzimhiány hátterében. Bizonyos hasnyálmirigy betegségek az enzimek termelődését is megzavarhatják, ezáltal emésztési, majd felszívódási elégtelenség alakul ki. A leggyakoribb ilyen probléma a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás, de sok esetben a cisztás fibrózis, hasnyálmirigy tumor miatt nem termelődik belőlük megfelelő mennyiségben.

Puffadás és hasi görcsök is jelezhetik az emésztőenzimek hiányát. Fotó: Getty Images

Az enzimek hiányát általánosságban különböző emésztőrendszeri zavarok jelzik, amelyek többnyire az étkezést követően jelentkeznek. Ilyenek például a hasi görcsök, puffadás, hasfájás, indokolatlan teltségérzet. Előfordulhat, hogy noha az enzimek megfelelő mennyiségben vannak jelen a szervezetben, a táplálékbevitel jóval nagyobb az egészséges szintnél. Ilyen esetben a hasnyálmirigy enzimei táplálékkiegészítők beszedésével is pótolhatóak, amelyek segítik az emésztést és gyorsan enyhíthetik a kellemetlen panaszokat. Vannak továbbá olyan specifikus tünetek, amelyek a három legfontosabb emésztőenzim, a lipáz, az amiláz, vagy a proteáz hiányát jelezhetik.

A lipáz hiányának tünetei

A lipáz elsősorban a hasnyálmirigyben termelődik és a zsírok lebontásában van fontos szerepe. Elégtelensége zsíros, híg székletet eredményez, de sok esetben székrekedéssel járhat. Felerősítheti a bőr gyulladásos panaszait, pattanások alakulhatnak ki. Sok esetben az epehólyag zavarában, illetve epekövesség kialakulásában is szerepet játszik.

A proteáz hiányának tünetei

A fehérjék bontásában kulcsszerepet játszó proteáz enzimek hiányában megnő a bélrendszeri gyulladások, illetve a gombás fertőzések rizikója. A különböző emésztőrendszeri panaszok mellett görcsös fájdalmak is jelentkezhetnek.

Az amiláz hiányának tünetei

Az amiláz enzim az összetett cukrokat bontja le kisebb egységekre, a nyálmirigyek és a hasnyálmirigy termeli. Hiányában, az emésztetlen szénhidrátok miatt nagyon gyakori panasz a hasmenés, de gyakran jár fáradékonysággal, hangulati zavarokkal, illetve a gyulladások kialakulásának esélyét is növeli.

Hogyha nem valamilyen betegség okozza a hiányt, a tápláló és egészséges étrenddel az enzimek aránya növelhető a szervezetben. A helyes táplálkozás kialakításában a háziorvos vagy egy gasztroenterológus szakember is komoly segítséget nyújthat. A gyógyszertárakban vény nélkül is kaphatóak továbbá olyan étrend-kiegészítő készítmények, amelyekkel jól pótolhatóak az emésztőenzimek. Hatásukra gyorsan enyhül a puffadás, mérséklődhet a gázképződés és a gyomortartalom is gyorsabban kiürülhet.