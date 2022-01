Táplálkozási szakértő: ezek a legjobb diéták

A U.S. News & World Report táplálkozástudományi szakemberek által összeállított éves diéta-listáját - zsinórban ötödik alkalommal - a mediterrán étrend vezeti. Ezt holtversenyben a DASH-, és a flexitáriánus diéta követi. Mindhárom jelentősen csökkenti, vagy teljesen ki is iktatja az étrendből a feldolgozott élelmiszereket, emellett nagy mennyiségű gyümölcs- és zöldségfogyasztásra, valamint a hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonafélék, diófélék és magvak étrendbe illesztésére ösztönöznek - számol be róla a Healthline.

"A három legjobb étrend egyaránt változatos és rugalmas" - összegezte Gretel Schueller, a U.S. News & World Report vezető szerkesztője a CNN-nek. A 27 szakértőből álló testület 40 különféle diétát elemzett, és több kategóriába rendezve rangsorolta ezeket. A szempontok között szerepelt a többi között az is, hogy mennyire könnyű betartani ezeket, és hogy rövid-, illetve hosszú távon mennyire segítik elő a fogyást.

A mediterrán és a DASH-diéta előnyei

Egy 2020-as átfogó tanulmányban a kutatók összesen 121 vizsgálat eredményeit összegezték, amelyekbe közel 22 ezer túlsúlyos vagy elhízott felnőttet vontak be. A résztvevők átlagosan 6 hónapig követték 14 népszerű diéta egyikét, köztük a DASH-t és a mediterrán diétát.

Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok - csak pár probléma, amellyel a ketogén diétát tartók találkozhatnak. Ez az étrend manapság nagyon divatos, és sokan fogyókúrás módszernek gondolják. Eredetileg azonban epilepsziásoknak állították össze, a rohamok megelőzése - vagy legalább csökkentése - érdekében.

Az eredményekből kiderült, hogy mindkettő (valamint ezek kombinációja, a MIND-diéta) hatékony, mert hosszú távon könnyebben tarthatók, mint az egyéb diéták. Emellett csökkentik a különféle krónikus betegségek kialakulásának esélyét - vázolta Kristin Kirkpatrick dietetikus. E diéták legnagyobb előnye a szakemberek szerint abban rejlik, hogy bizonyos típusú élelmiszerek - például a friss gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék és halak - étrendbe iktatásával hosszú távon változatosabbak, vonzóbbak és fenntarthatóbbak, mint azok a diéták, amelyek egyes ételek étrendből való teljes kiiktatásán alapulnak. "A DASH-, és a mediterrán diéta egyaránt az étkezési szokások megváltoztatásával jár, ám mindkettő rugalmasan alkalmazkodik az egyéni igényekhez" - tette hozzá Caroline West Passerrello, a Táplálkozási és Dietetikai Akadémia szóvivője.

A sikeres diéta alapjai

Ahhoz, hogy egy étrendet vagy diétát hosszú távon tartani tudjunk - ne unjuk meg és adjuk fel -, valamint hogy élvezhessük előnyös egészségügyi hatásait, fontos, hogy megtaláljuk a nekünk, vagyis ízlésünknek és szervezetünknek legmegfelelőbbet. Emellett az is lényeges, hogy kis lépésenként haladjunk, ne akarjunk egyik napról a másikra látványos változásokat bevezetni. "Ha egyszerre túl sok mindenen változtatunk, azt nehéz lehet fenntartani" - tanácsolja Kirkpatrick. Véleménye szerint első lépésként érdemes egyetlen dolgot meghatározni, amin változtatni szeretnénk. Néhány hétig koncentráljunk erre, igyekezzünk megszokni, és csak ezután törjük a fejünket egy újabb változtatáson.

Mindenki megtalálhatja az ízlésének és egészségi állapotának megfelelőt

A mediterrán étrend bevezetésével és megtartásával kontrollálható az ideális testsúly, és csökkenthetők bizonyos krónikus betegségek, például a diabéteszt megelőző állapot, a prediabétesz, valamint a szív-és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázata. Ez a diéta nagy mennyiségű zöldség- és gyümölcsfogyasztáson alapul, emellett szerves részét képezi a teljes kiőrlésű gabonafélék, halak, hüvelyesek, zsírokban gazdag diófélék és olívaolaj fogyasztása. Mindemellett mérsékelt tejtermék- és húsfogyasztást irányoz elő.

A DASH-diéta (Dietary Approches to Stop Hypertension) kimondottan amagas vérnyomásés a magas koleszterinszint csökkentésére irányul, elősegítve a szív zavartalan működését. A zsíros, koleszterindús, sózott, sóban pácolt és cukros ételek mellőzésével a hangsúly a rostban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztására helyeződik. Emellett ebben az étrendben fontos szerep jut a sovány húsoknak, halaknak, az alacsony zsírtartalmú tejtermékeknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek és a dióféléknek.

A növényi eredetű táplálékokban és fehérjékben gazdag, flexiteriánus étrend előnye, hogy ezt követve nem kell teljesen lemondani a húsfélékről. Igaz, hogy inkább a halfogyasztást helyezi előtérbe, de hetente egyszer a vörös hús is beilleszthető az étrendbe, csakúgy, mint a tejtermékek és a tojás.