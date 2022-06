Miért ennyire drága a lángos a Balatonon?

Idén már főként olyan vendégek érkeznek a magyar tengerhez, akik a Balaton szerelmesei. Nem úgy, mint az elmúlt két évben, amikor a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt nem sok lehetőség volt külföldön nyaralni, és sokan csak kényszerűségből választották belföldi úti célként a balatoni régiót – mondta a VG-nek Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke.

A szakértő szerint irreális elvárás, hogy egy margherita pizza árának töredékéért kaphassunk egy fokhagymás-tejfölös lángost. Fotó: Getty Images

Így próbálják lefaragni a költségeket

A szakember tájékoztatása szerint az idei éttermi árak átlagosan 15 százalékkal magasabbak, mint a tavalyiak, ám még ez is jóval kisebb drágulást jelent a környékbeli országok mintegy 30 százalékos áremeléséhez képest. A mérsékelt áremelés azonban csak bizonyos feltételek mellett tartható.

Erre a szezonra például több étterem is szűkítette nyitvatartási idejét, mert így akár 30-40 százalékkal kisebb létszámú személyzettel is képesek működni. Így tehát idén találhatunk olyan vendéglátóhelyeket, amelyek az ebéd- és a vacsoraidő között zárva tartanak, illetve egyes egységek néhány napon egyáltalán nem is nyitnak ki – ezeket a szünnapokat a korábbi évek tapasztalatai alapján tűzik ki azokra a napokra, amikor egyébként sem várható jelentős forgalom. A Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke szerint ez az új rendszer elsőre furcsa lehet a heti hétnapos vendéglői nyitva tartáshoz szokott vendégeknek, de a munkaerő drágulása miatt ez a változás valószínűleg nem egyetlen nyárra szól majd, hanem ez lehet az új trend.

Rövidülnek az étlapok is

Az energiaár-robbanás egyébként olyan konyhatechnológiai fejlesztésekre is rákényszeríti a vendéglátósokat, amelyekkel csökkenhet az energiafelhasználás. Az alapanyagköltségeket pedig azzal próbálják féken tartani, hogy szezonális ételekkel, illetve rövidebb étlappal várják a vendégeket.

A VG a hírhedt 1500-2500 forintos balatoni lángosárakra is rákérdezett a gasztronómusnál, aki úgy reagált, hogy irreális elvárás, hogy egy margherita pizza árának töredékéért kaphassunk egy fokhagymás-tejfölös lángost, miközben a két étel sem az alapanyagban, sem az elkészítési időben, sem a felhasznált energia költségében nem különbözik lényegesen egymástól. Kirívó esetek és árak azonban világszerte előfordulnak, így a szakértő mindenkit óva int az általánosításoktól.