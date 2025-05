A legjobb májvédő ételek – hétköznapi konyhai alapanyagok is segíthetnek

Májunk egészségére nézve is kulcsfontosságú, hogy mit eszünk a mindennapokban. A máj az anyagcsere egyik legfontosabb szerve: a véráramba kerülő anyagokat átalakítja, hogy a szervezet számára könnyebben hasznosíthatóak legyenek, illetve kiválasztja azokat, amelyektől – salak- vagy méreganyagok lévén – meg kell szabadulni. Fontos feladatot lát el továbbá a zsírok feldolgozásában is. Összességében pedig magára a szervre is jelentős hatással van, hogy mi kerül a tányérunkra.

Általánosságban elmondható, hogy a bő folyadékfogyasztás, a változatos, zöldségeket és rostokat gazdagon tartalmazó étrend, valamint az alkoholfogyasztás csökkentése jó hatással van a májra. Lássuk viszont, milyen ételcsoportokkal és italokkal tehetünk még ennél is többet májunk egészségéért.

Kávé

A kávé az egyik legjobb ital, amelyet a máj egészségéért fogyaszthatunk. Tanulmányok kimutatták, hogy a kávéfogyasztás megvédi a májat a betegségektől, még azoknál is, akiknél már kialakult valamilyen egészségügyi probléma. Például egy 2016-os tudományos elemzés arra jutott, hogy a kávéfogyasztás segít csökkenteni a májzsugorodás kockázatát a krónikus májbetegségben szenvedőknél. A kávéfogyasztás a májrák egy gyakori típusának kialakulásának kockázatát is csökkentheti egy másik 2016-os kutatás szerint. Ezenkívül a májbetegségekre és a gyulladásra is pozitív hatással van.

Olívaolaj

Az olívaolajat egészséges zsírnak tartják számos egészségügyi előnye miatt: a máj mellett a szívre és az anyagcserére is pozitív hatással van. Egy 2018-as tanulmány szerint az olívaolajban gazdag mediterrán étrend összefüggésbe hozható idősebb felnőtteknél a zsírmáj kockázatának csökkenésével. Más kutatások szerint is hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb zsír halmozódjon fel a májban, akárcsak a májenzimek vérbeli koncentrációjának javulásához.

Érdemes olívaolajat használnunk májunk védelme érdekében. Fotó: Getty Images

Áfonyafélék

A kék és a vörös áfonya antociánokat tartalmaz, amelyek antioxidánsok; ezek adják a bogyók jellegzetes színét. Emellett számos jótékony hatással is összefüggésbe hozhatók. Egy 2021-es tanulmány megállapította például, hogy egy vörösáfonya-tartalmú étrend-kiegészítő hat hónapon át történő szedése enyhítette a panaszokat a nem alkoholos zsírmájban szenvedőknél.

Tüskés körte

A hagyományos orvoslásban régóta használják a tüskés körtét sebek, kimerültség, emésztési problémák és májbetegségek kezelésére. Egy 2016-os kutatás szerint a kivonata segíthet a másnaposság tüneteinek kezelésében is – írja a Healthline.

Diófélék

A diófélék gazdagok a többi között egészséges zsírokban, antioxidánsokban, E-vitaminban és más jótékony növényi vegyületekben. Ezeknek a tápanyagoknak számos jótékony hatásuk van. Egy 2019-es tanulmány szerint azoknál, akik sok diófélét esznek, kisebb eséllyel alakul ki nem alkoholos zsírmáj.

A fentieken túl érdemes megemlíteni a máriatövist, amelyet gyakran ajánlanak máj-, vese- és epehólyagpanaszok ellen. Összetevőinek – kiemelten egy flavonoidnak, a szilimarinnak – májvédő, antioxidáns és gyulladásgátló hatást tulajdonítanak. Kapható egyebek mellett teaként és étrend-kiegészítőként; viszont érdemes orvossal konzultálni, mielőtt beépítenénk az étrendünkbe.