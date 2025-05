Ilyen halat egyél, ha félsz a magas higanytartalomtól

Északnyugat felől hidegfront érkezik, így erőteljes felhősödés kezdődik, ezzel együtt már egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, a front mögött eső is. Keletebbre azonban a gomolyfelhők mellett estig még többórás napsütés várható, kisebb a záporok, zivatarok esélye is. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Estétől a Dunántúlon viszont az északnyugatira forduló szelet már egyre többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében erős, viharos lökések előfordulhatnak. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Nem elég az eső és a felhőszakadás, ma a kettős front is okozhat nehézségeket.