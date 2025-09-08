Melyik gyümölcsmagokat szabad megenni, és melyikeket tilos?

Egyes gyümölcsök magjának elfogyasztása esetén semmi bajunk nem lesz, sőt: még akár jót is tehetnek az egészségünknek. Vannak azonban olyan gyümölcsök is, amelyek magjával jobb vigyázni, mert súlyos mérgezést is okozhatnak.

A dinnye magját nyugodtan megehetjük, még jótékony hatása is van. Fotó: Getty Images

Ezeket a gyümölcsmagokat bátran megeheted

„A görögdinnye magja bővelkedik fehérjében, vitaminokban, magnéziumban és egészséges zsírokban” – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjában. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy bizonyos fajtájú szőlők magjai még a húsrésznél is több jótékony, gyulladáscsökkentő és baktériumölő hatású növényi anyagot tartalmazhatnak.

A citrusfélék magjai szintén tele vannak C-vitaminnal, rostokkal, polifenolokkal és antioxidáns hatású növényi anyagokkal. A maracuja (passiógyümölcs) magját pedig eleve elfogyasztjuk a gyümölcshússal együtt, ez pedig kifejezetten jó, mert sok rost, fehérje, egészséges zsír, valamint magnézium, kalcium és kálium van benne.

Ezek a gyümölcsmagok mérgezést okozhatnak

Egy másik posztjukban a mérgező gyümölcsmagokra is kitértek a szakértők. Mint írták, egyes magokban amigdalin található, amely a szervezetben mérgező cianiddá alakul. A hidrogén-cianid fogyasztása súlyos mérgezéshez is vezethet, amely görcsökkel, hányással és légzésbénulással jelentkezik.

Emiatt veszélyes lehet például a cseresznye, a szilva, a körte vagy a barack magja is. „A keserű sárgabarack- és őszibarackmag különösen veszélyes, gyerekek számára már egyetlen darab is ártalmas lehet, felnőtteknek pedig legfeljebb napi 2-3 szem fogyasztása javasolt, de a legjobb teljesen elkerülni ezeket” – figyelmeztettek.

Hozzátették, hogy ugyanis az alma magja is tartalmaz amigdalint, ettől függetlenül azonban nyugodtan megehetjük. A belsejében lévő amigdalin ugyanis csak akkor szabadul fel, ha a magot megrágjuk, illetve néhány mag véletlen elrágása sem tud még cián-hidrogén-mérgezést okozni. „Nagy mennyiségű megtört almamag szándékos elfogyasztása ugyanakkor senkinek sem ajánlott” – hangsúlyozták.