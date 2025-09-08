Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Melyik gyümölcsmagokat szabad megenni, és melyikeket tilos?

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Tudod, melyik gyümölcsök magját fogyaszthatod el bátran, és melyek azok, amelyek lenyelése veszélyt jelenthet rád? Segítünk rendet tenni a témában.

Egyes gyümölcsök magjának elfogyasztása esetén semmi bajunk nem lesz, sőt: még akár jót is tehetnek az egészségünknek. Vannak azonban olyan gyümölcsök is, amelyek magjával jobb vigyázni, mert súlyos mérgezést is okozhatnak.

kislány kiszedegeti a dinnyéből a magokat
A dinnye magját nyugodtan megehetjük, még jótékony hatása is van. Fotó: Getty Images

Ezeket a gyümölcsmagokat bátran megeheted

„A görögdinnye magja bővelkedik fehérjében, vitaminokban, magnéziumban és egészséges zsírokban” – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjában. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, hogy bizonyos fajtájú szőlők magjai még a húsrésznél is több jótékony, gyulladáscsökkentő és baktériumölő hatású növényi anyagot tartalmazhatnak.

A citrusfélék magjai szintén tele vannak C-vitaminnal, rostokkal, polifenolokkal és antioxidáns hatású növényi anyagokkal. A maracuja (passiógyümölcs) magját pedig eleve elfogyasztjuk a gyümölcshússal együtt, ez pedig kifejezetten jó, mert sok rost, fehérje, egészséges zsír, valamint magnézium, kalcium és kálium van benne.

Ezek a gyümölcsmagok mérgezést okozhatnak

Egy másik posztjukban a mérgező gyümölcsmagokra is kitértek a szakértők. Mint írták, egyes magokban amigdalin található, amely a szervezetben mérgező cianiddá alakul. A hidrogén-cianid fogyasztása súlyos mérgezéshez is vezethet, amely görcsökkel, hányással és légzésbénulással jelentkezik.

Emiatt veszélyes lehet például a cseresznye, a szilva, a körte vagy a barack magja is. A keserű sárgabarack- és őszibarackmag különösen veszélyes, gyerekek számára már egyetlen darab is ártalmas lehet, felnőtteknek pedig legfeljebb napi 2-3 szem fogyasztása javasolt, de a legjobb teljesen elkerülni ezeket” – figyelmeztettek.

Ez is érdekelhet

Hozzátették, hogy ugyanis az alma magja is tartalmaz amigdalint, ettől függetlenül azonban nyugodtan megehetjük. A belsejében lévő amigdalin ugyanis csak akkor szabadul fel, ha a magot megrágjuk, illetve néhány mag véletlen elrágása sem tud még cián-hidrogén-mérgezést okozni. „Nagy mennyiségű megtört almamag szándékos elfogyasztása ugyanakkor senkinek sem ajánlott” – hangsúlyozták.

