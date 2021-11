Gyógyvizek: mikor jók az ivókúrák?

Az ivókúra lényege, hogy a gyógyvíz áldásos hatásait nemcsak külsőleg - a termálfürdőzés alkalmával - használjuk ki, hanem belsőleg is, a gyógyvíz elfogyasztása révén. A gyógyvizek nagy mennyiségben tartalmaznak oldott ásványi anyagokat, és összetételüktől függően számtalan panasz és betegség enyhítésére vagy kezelésére alkalmazhatók.

Milyen bajokra jó az ivókúra?

Az ivókúrákat leginkább az emésztőrendszeri problémák kezelésére vagy megelőzésére ajánlják, de akár húgyúti fertőzéseket vagy veseproblémákat is mérsékelhetünk alkalmazásukkal. Az ivókúráknál gyakran már az is látványos javulást eredményez, ha odafigyelünk, hogy a megszokottnál többet igyunk, azonban a leghatékonyabb célzott kezelés érdekében mindenképpen a célunknak legmegfelelőbb vizet kell kiválasztanunk.

Fotó: Getty Images

A nátrium-szulfátos gyógyvizeket az epekövesség kockázatának mérséklésére, a vércukor- és koleszterinszint csökkentésére, valamint afogyókúrahatékonyabbá tételére ajánlják. A magnézium-szulfátot tartalmazó vizeknek hashajtó hatásuk van, így elsősorban ilyen céllal használják ezeket, de aranyér, cukorbetegség, sérv, valamint epe- és májproblémák esetén is jó szolgálatot tehetnek.

A kénes gyógyvízzel a gyomor- és bélbajokat, illetve a hörghurutot enyhíthetjük, de segíthet az ízületi bántalmakon és az epét érintő problémákon is. Az alkáli-hidrogén-karbonátos, jódos, brómos gyógyvíz gyomorégésre, egyéb emésztési problémákra - például émelygésre, hányingerre, teltségérzetre, puffadásra, gyomortáji nyomásra -, gyomorhurutra, gyomorfekélyre, hörghurutra, köhögésre és enyhébb cukorbetegségre is alkalmazható. Ezeken kívül egyes gyógyforrások vize a csontritkulással, a köszvénnyel, a menopauzával és a vesemedence-problémákkal küzdőknek is ajánlhatóak.

Mire kell figyelnünk az ivókúra alatt?

Némelyik termálforrásnál speciális üveg- vagy porcelánpohár használatát ajánlják az ivókúrához, a műanyag poharakat tehát érdemes mellőzni ilyenkor. Amennyiben palackozott formában jut hozzánk a gyógyvíz, akkor ügyeljünk arra, hogy a felbontás után mindenképpen hűtőszekrényben tároljuk, és néhány napon belül fogyasszuk el. Egyes gyógyvizeket azonban szobahőmérsékleten, langyosan vagy melegen javasolt fogyasztani, ezért mindig olvassuk el alaposan az adott vízhez mellékelt használati és tárolási útmutatót.

Az ivókúrák jellemzően három-hat hétig vagy egy-két hónapig tartanak. Ez idő alatt az előírt napi mennyiséget kell elfogyasztani a gyógyvízből, lehetőség szerint étkezések előtt, kis kortyonként. (Egyes vizek étkezés közbeni fogyasztása ugyanakkor hatékonyan támogatja az emésztést is.) Egyes ivókúrák alatt az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellőzését is ajánlják a legjobb hatás érdekében.

Fontos azonban, hogy mielőtt belevágnánk egy ilyen kúrába, mindenképpen egyeztessünk háziorvosunkkal. Ő ugyanis segíthet kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb gyógyvizet, illetve figyelmeztet minket ellenjavallat esetén. Ha például veseműködési zavarral, savhiánnyal vagy szívgyengeséggel küzdünk, akkor nem ajánlott ivókúrába kezdeni.