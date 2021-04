Ezért ne hagyjuk ki a banánt az étrendünkből

Hogy épp turmixként isszuk, vagy edzés után esszük, mindegy is. A banán egy igazán olcsó, könnyen hordozható, és finom módja annak, hogy gyorsan feltöltsük testünket energiával és alapvető tápanyagokkal, mint a kálium, a magnézium, vagy a C-vitamin. Ha azonban azok közé tartozunk, akik alacsony szénhidrátbevitelt előíró diétánk miatt kihagyjuk ezt a gyümölcsöt, néhány meglepő egészségügyi változást tapasztalhatunk. Az eatthis.com az alábbiakban összegyűjtötte, a kutatások szerint milyen mellékhatásai lehetnek annak, ha többet nem eszünk banánt. Néhány ezek közül akár arra is jó ok lehet, hogy átgondoljuk korábbi döntésünket.

Az immunrendszerünk bánhatja

A banán, különösen az éretlen banán kiváló forrása a rezisztens keményítőnek. A keményítő ezen formája ellenálló jelzőjét onnan kapta, hogy az emésztőenzimek nem képesek elbírni vele, így eljut egészen a vastagbélig és csak az ott lévő mikrobiomot alkotó jótékony baktériumok képesek fermentálni vagy elfogyasztani azt. Ezért is tartják prebiotikus élelmiszernek, azaz az egészséges bélbaktériumok táplálékának. Ha azonban a banánt kihagyjuk a diétánkból, akkor értelemszerűen megfoszthatjuk egészséges bélbaktériumainkat egy a szaporodásukhoz, életükhöz fontos tápláléktól. Egy 2013-as, a Frontiers in Immunology című szaklapban megjelent kutatás szerint ezek a prebiotikus rostok segítséget nyújthatnak azimmunrendszertámogatásában, ám ha kihagyjuk azokat - például a banánt - az étrendünkből, az gyengítheti az immunrendszerünket, így fogékonyabbá téve minket a betegségekre.

A tudomány is bizonyította, érdemes rendszeresen banánt fogyasztani. Fotó: Getty Images

Nehezebbé válthat az edzések utáni regenerálódás

Szeretnénk feltankolni energiából az edzéshez, anélkül, hogy magasan feldolgozott fehérjeszeletet vagy sportitalt vennénk magunkhoz? Akkor próbáljuk ki a banánt! Egy közepes banán körülbelül 517 milligramm káliumot tartalmaz, ami a napi ajánlott bevitel 11 százaléka, hiánya pedig összefügg az izomgörcsökkel. Egy, a Plos ONE-ban közzétett korábbi tanulmány azt is megállapította, hogy a banán hatékonyan csökkentette a testedzés utáni gyulladást a szervezetben, sőt az azt fogyasztó sportolók szervezetében magasabb volt a dopamin szintje edzés után, mint akik szénhidrátalapú italokat ittak a mozgás után. Ez pedig azt jelentheti, hogy banán nélkül az edzések nagyobb megerőltetéssel járhatnak a szervezet számára.

Éhesebbek lehetünk

Lehet, hogy épp a fogyás miatt hagytuk ki az étrendünkből a banánt, ám ez akár az ellenkező hatással is járhat. Egy 2017-es, a Journal of Functional Foods című szaklapban megjelent kutatás szerint az éretlen banánnal elfogyasztott rezisztens keményítő 14 százalékkal csökkentette a későbbi kalóriabevitelt. Az érett banánnal ez már ritkább, de még mindig elősegítheti a fogyást.

Fogékonyabbá válhatunk az influenzára

Ha minden évben elkapjuk az influenzát, akkor jobb, ha visszahozzuk az étrendünkbe a banánt. A PNAS-ban 2020-ban megjelent kutatás megállapította, hogy a banánban található lektin (egy emészthetetlen cukorkötő rost) antivirális tulajdonságokkal rendelkezik több influenzatörzs ellen. Bár a banán támogathatja az immunrendszerünket, ez nyilván nem jelenti az, hogy mindössze arra támaszkodva kivédhetjük a fertőzéseket. A legjobb, ha továbbra is odafigyelünk a rendszeres kézmosásra, a kiegyensúlyozott étrendre.

Nagyobb valószínűséggel lesz magas vérnyomásunk

Ha szeretnénk a vérnyomásunkat a normál tartományban tartani, akkor véletlenül se iktassuk ki az étrendünkből a káliumban gazdag banánt. Egy, a Hypertension című folyóiratban közzétett 2005-ös tanulmány megállapította, hogy a káliumban gazdag ételeknek valószínűleg hasonló a vérnyomáscsökkentő hatása, mint a kálium-kloridnak, amit gyakran használnak erre a célra.

Nagyobb lehet a stroke kockázata

Amagas vérnyomása stroke súlyos kockázati tényezője, melyet, mint említettük, a káliumban gazdag ételek, például a banán fogyasztásával könnyebb lehet kordában tartani. Egy, a BMJ-ben közzétett 2013-as vizsgálat azt mutatta, hogy akiknek magasabb volt a káliumbevitelük, azoknál akár 24 százalékkal is csökkent a stroke kockázata.