Ezek a legegészségesebb diófélék

A brazil dió leginkább a szeléntartalmáról ismert. Ez az ásványi anyag szerepet játszik apajzsmirigyhormontermelésében is, sőt, rákmegelőző hatása is van. Jót tesz a haj, bőr és köröm egészségének, segít az egészséges koleszterinszint elérésében is. A brazil dió az egyik legjobb szelénforrás a világon, de azt nagyon fontos tudni, hogy mivel a szemek mérete hatalmas, csupán napi 2-3 darab elfogyasztása fedezi a szükséges szelénbevitelünket, és ennél nagyobb mennyiséget nem is tanácsos belőle fogyasztani.

A kesudiónak a vastartalma kiemelkedő, így a vashiányosoknak érdemes lehet belőle minél többet enni. Mivel a magok textúrája krémes, remek alapanyag a hagyományos tejtermékeket helyettesítő növényi tejtermékek készítéséhez, sőt, finomra őrölve például reszelt parmezánt is helyettesíthetünk vele. A makadámdióban sok a tiamin, vagyis a B1-vitamin, emellett a mangán és a réz is. Nemcsak édességek készítéséhez lehet használni, ahogy sokan hiszik, hanem salátákhoz is, sőt, az őrleményébe húsokat is panírozhatunk.

Érdemes naponta fogyasztani dióféléket, de csak mértékkel

Földimogyoró, pisztácia, dió

A földimogyoró az egyik legjobb áron kapható olajos mag, amely valójában nem is a diófélék, hanem a hüvelyesek családjába tartozik. Magas a fehérjetartalma, sok benne a magnézium és a foszfor is. Nemcsak önmagában, hanem mogyoróvajként is fogyasztható, de figyeljünk rá, hogy magas kalóriatartalma miatt utóbbiból napi 2 evőkanálnál ne együnk többet.

A pisztáciában sok az antioxidáns, ebben a diófélében igen magas koncentrációban található lutein és zeaxanthin, amelyek a szem és a látás egészségének szempontjából fontosak. Kutatások szerint a legjobb a hámozatlan formát venni belőle, mert a hámozás miatt lassabban tudjuk csak fogyasztani, ami megakadályozza, hogy túlegyük magunkat - ez nem árt, hiszen kalóriából a pisztáciában sincs kevés.

A dió nagyszerű omega-zsírsav-forrás, így fogyasztása segíthet megakadályozni a szívbetegségek kialakulását. A dióban kicsit még a többi diófélénél is több a kalória és a zsír, de utóbbi legalább az egészséges fajta, ami ráadásul segít, hogy hosszabb időre érezzük magunkat jóllakottnak tőle. Nagyon egészséges még a pekándió is, amely az egyik legjobb ismert E-vitamin-forrás, de tiaminból is bőven van benne, ami segíthet az energiaháztartás egyensúlyban tartásában.

