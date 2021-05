Ez lehet az oka, ha kávészagú a vizeletünk

A kérdésre, hogy a vizeletünknek miért van kávészaga, mint a menshealth.com cikkéből kiderül, az egyszerű válasz tulajdonképpen az, hogy azért, mert kávét vizelünk. A vizelettel - a vese közreműködésével - a felesleges anyagok, salakanyagok távoznak a szervezetből, ettől van kellemetlen szaga is. Ha bizonyos dolgokat eszünk, vagy iszunk, az a vizeletünk szagára is hatással lehet. Véges az a kávémennyiség, amit ha megiszunk, akkor az felszívódik a szervezetünkben, a többit, mint minden más felesleges folyadékot, kiválasztjuk a vizelettel. Ha bármiből túl sokat iszunk, ki fogjuk pisilni.

Ha bizonyos dolgokat eszünk, vagy iszunk, az a vizeletünk szagára is hatással lehet. Fotó: Getty Images

Sűrűbb és intenzívebb szagú

Emellett a kávéban található egyes összetevőknek, például egyes polifenoloknak megvan a maga jellegzetes szaga, és amikor ezek lebomlanak a szervezetben, akkor olyan anyagcsere-melléktermékekké alakulnak, amelyektől a vizeletnek kávészaga lehet. Ráadásul a kávéban található koffein vízhajtó hatású, tehát a kávézástól többet kell vizelnünk, ezért is van, hogy azoknál, akik sok kávét isznak, gyakoribb a dehidratáció. Dehidratált, azaz folyadékhiányos állapotban pedig a vizelet sűrűbbé válik, és az anyagcsere-melléktermékek szaga is jobban érezhetővé válik. Emellett ilyenkor a vér nátriumtartalma is megnő, amitől szintén sűrűbb és intenzívebb szagú lesz a vizelet.

A vizeletünk erről árulkodik h i r d e t é s A középkorban a vizelet vizsgálata számított a diagnózis egyik sarokkövének. Színéből, szagából, sőt - bármilyen különösnek tűnik - ízéből is vontak le következtetéseket a doktorok. Ne feledjük, hogy akkoriban nem léteztek orvosi laborok! A megfigyelések azonban nem idejétmúltak, mi magunk is kaphatunk információt szervezetünk egyik végtermékétől. Részletek!

Ennek a jele lehet

A kávészagú vizelet a legkevésbé sem jelenti azt, hogy valamilyen probléma van a testünkkel, viszont annak lehet a jele, hogy túlságosan sok kávét iszunk. Ez különösen akkor valószínű, ha olyan tüneteink is vannak, mint a szorongás, ingerlékenység, fejfájás, émelygés, nyugtalanság. Hogy kinél mekkora mennyiségnél jelentkezik ilyesmi, az nagyban az egyéni adottságok és tolerancia függvénye. Emellett az is szerepet játszik benne, hogy valaki mennyire dehidratált, vagy hogy milyen ételeket és italokat fogyasztott még, amelyeket épp felasznál a szervezete.

Ha valakit zavar a kávészagú vizelet, akkor az egyik nyilvánvaló dolog, amit tehet ellene, az, ha kevesebb kávét fogyaszt, és a kávé egy részét fekete vagy zöld teával helyettesíti. Emellett a folyadékbevitel, vízfogyasztás megemelése is segítség lehet.