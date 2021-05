Folyamatos émelygés: ezek okozhatják

Számos oka lehet annak, ha úgy érezzük, hogy szinte folyamatosan émelygünk. Az olyan émelygéssel, amely krónikussá válik, azaz gyakran és hirtelen jelentkezik, és szinte semmivel sem vagyunk képesek elmulasztani, minden esetben érdemes szakemberhez fordulni, különösen, ha hányás, véres hányás, láz és intenzívfájdalomis kíséri. Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor nem feltétlenül megbetegedés áll a háttérben. A Men's Health összeszedte, mi okozhat folyamatos émelygést.

Derítsük ki, mi áll az émelygés hátterében! Fotó: Getty Images

Lehet, hogy gyógyszerek, kezelések mellékhatása

Ha például valamilyen új gyógyszert kezdtünk szedni, nézzük meg a mellékhatások listáját, mivel egyes gyulladáscsökkentőknek, fájdalomcsillapítóknak, illetve cukorbetegségre, inzulinrezisztenciára felírt gyógyszereknek is lehet ilyen hatása. Ha nemrég altatáson estünk át, vagy esetleg kemoterápiás kezelést kaptunk, akkor szintén viszonylag gyakori az émelygés, hányinger és hányás is. Ezekről a tünetekről mindig beszéljünk az orvosunkkal, aki segíteni fog abban, hogy mivel enyhíthetjük őket.

Betegség vagy napszúrás a háttérben

Az olyan, egyensúlyzavarral járó kóros állapotok, mint például a vertigo (forgó irányú szédülés) vagy a labyrinthitis (belsőfülgyulladás) szintén gyakran járnak émelygéssel és hányingerrel. Egyeseknél a különféle felső légúti megbetegedéseket is kísérhetik ilyen tünetek. Sőt, valakinél már a kialvatlanság is előhozza az émelygést, illetve a rendszeres alkoholfogyasztás utáni másnaposságot is kísérheti ez a kellemetlen tünet.

A tengeri utazáskor a víz folyamatos hullámzásának hatására kialakuló tengeribetegség szintén hányingerrel, émelygéssel jár, és okozhat ilyesmit turbulencia is, ha repülőgéppel utazunk, vagy például hullámvasútra ülünk fel. Az emésztőrendszer kónikus gyulladása is állhat a folyamatos émelygés hátterében. Gasztritisz, a hasnyálmirigy betegségei, epekő, vesekő, bélelzáródás gyanúja is felmerülhet a folyamatos, szűnni nem akaró émelygés esetén. Emellett szóba jöhet még a napszúrás, a túl magas, vagy túl alacsonyvércukorszintis, és ha nem eszünk eleget, éhezünk, koplalunk, fogyókúrázunk vagy böjtölünk, akkor is számíthatunk folyamatos émelygésre addig, amíg a szervezetünk elegendő tápanyaghoz nem jut.