Az egészségügyi ajánlások szerint a nőknek 24, a férfiaknak pedig 36 gramm cukrot szabadna fogyasztania naponta. Ezekre érdemes odafigyelni.

Ugyanakkor már egyetlen doboz szénsavas üdítőben is akár 40 grammnyi cukor lehet - és ezzel sokan nincsenek tisztában. De egy pohár almalé - ha hozzáadott cukor nélkül készül - is akár 25 gramm cukrot tartalmazhat.

A zsírszegény joghurtot és salátaöntetet is kerüljük

Az alacsony zsírtartalmú ételek fogyasztása jó ötletnek tűnhet azok számára, akik szeretnének egészségesebben élni és táplálkozni, de valójában nem minden zsírszegény élelmiszer egészséges. A zsírszegény joghurtok cukortartalma például akár a duplája is lehet a simáénak, mert a gyártók ezzel kompenzálják a zsírtartalom-csökkenéssel járó ízveszteséget. Hasonló a helyzet az üveges, zsírszegény salátaöntetekkel is - két evőkanálnyiban akár 7-10 gramm cukor is lehet. Ezért is egészségesebb az önteteket házilag készíteni.

Sokan nem is gondolnának rá, de a salátaöntetekben is rengeteg cukor rejtőzhet. Fotó: Getty Images

A ketchuppal és a mogyoróvajjal is legyünk óvatosak

A ketchup a világ egyik legnépszerűbb öntete - de sajnos a legtöbb fajtából egy evőkanálnyit megenni olyan, mintha elrágcsálnánk egy szem kockacukrot, mivel akár 4 gramm cukor is lehet egy ekkora adagban. Ezt is jobb ötlet lehet házilag készíteni, akárcsak a mogyoróvajat. A bolti mogyoróvajban amellett, hogy gyakran tartalmaz nagy mennyiségű pálmaolajat, evőkanalanként akár 4 gramm cukor is lehet benne - szerencsére egyre több cukormentes fajta is kapható belőle.

A chips? Rossz ötlet

Az olyan sós ropogtatnivalók, mint például a chips, első hallása nem tűnhetnek cukorforrásnak, pedig egy zacskó chips 3-5 százalékos cukortartalommal bírhat, különösen az olyan ízesítésű fajtáknál, mint a barbecue vagy az édes chili. 15 darab barbecue ízesítésű burgonyaszirom elfogyasztása körülbelül 2 gramm cukrot juttat a szervezetünkbe. Ráadásul ezeknek a rágcsálnivalóknak a szénhidráttartalma is igen magas, úgyhogy mindenképpen csak ritkán és mértékkel érdemes őket fogyasztani.

Aszalt gyümölcsökből is csak módjával

Sokan tartják egészséges nassolnivalónak, amiben van is igazság, hiszen a friss gyümölcshöz hasonlóan sok bennük a vitamin, a rost és az antioxidáns is. Ugyanakkor a dehidratált gyümölcsök, aszalványok cukortartalma igen magas, hiszen a vízveszteség miatt kisebb a méretük, így nagyon könnyű belőlük nagyobb mennyiséget megenni, mint a friss gyümölcsökből.