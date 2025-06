Csak egy helyen jut elég étel az embereknek

Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. A délutáni, esti órákban a délkeleti tájakon előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé megélénkül, a Dunántúl nyugati és északi részein meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 31 és 35 fok között várható. A hirtelen jött nyár tovább folytatódik, ráadásul az UV-sugárzás is erős.